clientage написав:

на потраченые 10К это 8,(3)коп. Причем ДО СИХ ПОР эти проценты снимались в текущую РД за траты, сделанные в предыдущий РП, т.е. вот, например, 24.06 было начислено 5 коп, за траты, которые были проведены по 24.05.Сейчас начался разговор "за поточний розрахунковий період", это какой таки период имеется в виду по 24.05 или по 24.06? Постернак изменил условия биллинга? Вот в сл. РД будет удержано сразу ДВОЙНЫЕ 0,01%, т.с. для выравнивания?Или "поточний розрахунковий період" это и имелось в виду "по 24.А шо с %% за обслуж Рассрочки, они по-прежнему пока в ПП попадают и их мона гасить в +25 грейсе?