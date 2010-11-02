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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:55
...я просто охреневаю "дорогая редакция" от "изобретательности " пляко-постернаков"
...это же сколько ведер отборного овна будет вылито на голову Альфы в ближайший билинг ??..
Востаннє редагувалось -VICTOR-
в Пон 25 чер, 2018 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 10:57
clientage написав:
на потраченые 10К это 8,(3)коп. Причем ДО СИХ ПОР эти проценты снимались в текущую РД за траты, сделанные в предыдущий РП, т.е. вот, например, 24.06 было начислено 5 коп, за траты, которые были проведены по 24.05.
Сейчас начался разговор "за поточний розрахунковий період", это какой таки период имеется в виду по 24.05 или по 24.06? Постернак изменил условия биллинга? Вот в сл. РД будет удержано сразу ДВОЙНЫЕ 0,01%, т.с. для выравнивания?
Или "поточний розрахунковий період" это и имелось в виду "по 24.05
"
А шо с %% за обслуж Рассрочки, они по-прежнему пока в ПП попадают и их мона гасить в +25 грейсе?
clientage, добрый день. Изменений в расчете процентов нет. Изменения не касаются расчета процентов и погашения Рассрочки. Изменения касаются только РКО.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:01
Alfa_Bank написав:
Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО.
КАКИХ % ? в эту сумму будут входить проценты по растрочках ?
Востаннє редагувалось -VICTOR-
в Пон 25 чер, 2018 11:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:04
-VICTOR- написав:
...я просто охреневаю "дорогая редакция" от "изобретательности " пляко-постернаков"
...это же сколько ведер отборного овна будет вылито на голову Альфы в ближайший билинг ??..
это коснется только тех кто бегал от РКО. спонсоров это никак не заденет.
а бегуны раз влетят и дальше будут копеек 20 докидывать.
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mephala
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:04
-VICTOR- написав:
...я просто охреневаю "дорогая редакция" от "изобретательности " пляко-постернаков"
...это же сколько ведер отборного овна будет вылито на голову Альфы в ближайший билинг ??..
Сильно хотят срубить по 60 грн.
По ответу офпреда ничего не понятно.
Вопрос по рассрочкам тактично игнорится.
Эх Алла.
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curiousobro
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:05
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:11
-VICTOR- написав: Alfa_Bank написав:
Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО.
КАКИХ % ? в эту сумму будут входить проценты по растрочках ?
VICTOR-, добрый день. Нет, не будут входить проценты по рассрочкам.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:11
Как же прозорливо я оставил себе старую максимку
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Stringer
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:13
curiousobro написав: -VICTOR- написав:
...я просто охреневаю "дорогая редакция" от "изобретательности " пляко-постернаков"
...это же сколько ведер отборного овна будет вылито на голову Альфы в ближайший билинг ??..
Сильно хотят срубить по 60 грн.
По ответу офпреда ничего не понятно.
Вопрос по рассрочкам тактично игнорится.
Эх Алла.
curiousobro, добрый день. Я же написала «Изменения не касаются расчета процентов и погашения Рассрочки»
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:16
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.
як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?
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casper12
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