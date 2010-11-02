Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.
Alfa_Bank як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?
casper12 ИМХО можно и самому прикинуть. в эксель выгружаете свои траты и посуточно считаете процентики по текущей задолженности. но лично я не вижу смысла расчета до копейки. А так никто не даст эту сумму. она же не заранее высчитывается а в процессе биллинга - просто пляки пастернаки переставили очередность действий. раньше было РКО а потом проценты а теперь проценты а потом РКО. Интересно где в документах прописана очередность расчета сумм на биллинге. Например время то для биллинга нигде не указано. Если захотят могут и на 00-00 перенести.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 25 чер, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.
Alfa_Bank як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?
Воо, новая игра: положим КЦ за 5 коп
А зачем ее узнавать? По идее - обладателям постоянного потока рассрочек нужно просто будет добросить сверху десяточку для гарантии. У кого рассрочек нема - ситуация похуже, надо добросить сверху + в РД инициировать платеж для выведения карты в минус после РД.
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.
Alfa_Bank як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.
Alfa_Bank як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?
mephala написав:casper12 ИМХО можно и самому прикинуть. в эксель выгружаете свои траты и посуточно считаете процентики по текущей задолженности. но лично я не вижу смысла расчета до копейки. А так никто не даст эту сумму. она же не заранее высчитывается а в процессе биллинга - просто пляки пастернаки переставили очередность действий. раньше было РКО а потом проценты а теперь проценты а потом РКО. Интересно где в документах прописана очередность расчета сумм на биллинге. Например время то для биллинга нигде не указано. Если захотят могут и на 00-00 перенести.
Или - биллинг переносится как и обещали на день перед РД. Вот выжимка из нового документа (https://alfabank.ua/upload/2.pdf): "Датою нарахування процентів на суму коштів, використану при розрахунках за товари та послуги, за попередній Розрахунковий період є останній робочий день поточного Розрахункового періоду."
Кстати в связи с переносом даты биллинга суммы рассрочек внезапно могут оказатся суммами текущего Розрахункового Периода, и вот тогда внезапно все становится куда веселее.