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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5721572257235724>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:22

  casper12 написав:
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.


Alfa_Bank
як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?

Воо, новая игра: положим КЦ за 5 коп :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:24

  Stringer написав:Как же прозорливо я оставил себе старую максимку :-)

Так с плюшек на ней только 55 грейса, отсутствие РКО и рассрочка.
КБ нету на ней.

А на новой Максимке ща акция суперпластик вкусная.
Надо только понять как будут начислять РКО.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:26

casper12
ИМХО можно и самому прикинуть. в эксель выгружаете свои траты и посуточно считаете процентики по текущей задолженности. но лично я не вижу смысла расчета до копейки.
А так никто не даст эту сумму. она же не заранее высчитывается а в процессе биллинга - просто пляки пастернаки переставили очередность действий. раньше было РКО а потом проценты а теперь проценты а потом РКО. Интересно где в документах прописана очередность расчета сумм на биллинге. Например время то для биллинга нигде не указано. Если захотят могут и на 00-00 перенести.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 25 чер, 2018 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:26

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Воо, новая игра: положим КЦ за 5 коп :mrgreen:

нє, ну якщo дівчина алла хoче tак, to буде ій :mrgreen:
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:27

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:ща акция суперпластик вкусная

..ага ..и похоже на призовой фонд - они уже начали "собирать".... :?
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:28

  clientage написав:
  casper12 написав:
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.


Alfa_Bank
як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?

Воо, новая игра: положим КЦ за 5 коп :mrgreen:

А зачем ее узнавать?
По идее - обладателям постоянного потока рассрочек нужно просто будет добросить сверху десяточку для гарантии.
У кого рассрочек нема - ситуация похуже, надо добросить сверху + в РД инициировать платеж для выведения карты в минус после РД.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:29

  casper12 написав:
clientage написав:Воо, новая игра: положим КЦ за 5 коп :mrgreen:

нє, ну якщo дівчина алла хoче tак, to буде ій :mrgreen:


пропоную " не буде їй "....а " по самі помідори " :roll:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:30

  casper12 написав:
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.


Alfa_Bank
як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?

casper12, доброго дня. Порахувати самостійно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:32

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  casper12 написав:
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.


Alfa_Bank
як мoжна дізнаtися дo білінgа сумму цих відсotків (0.01%)? Дзвінкoм дo КЦ? Маб, альфа-мoбайл?

casper12, доброго дня. Порахувати самостійно.
бггг, ***.
ой, тобто мяу
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:33

  mephala написав:casper12
ИМХО можно и самому прикинуть. в эксель выгружаете свои траты и посуточно считаете процентики по текущей задолженности. но лично я не вижу смысла расчета до копейки.
А так никто не даст эту сумму. она же не заранее высчитывается а в процессе биллинга - просто пляки пастернаки переставили очередность действий. раньше было РКО а потом проценты а теперь проценты а потом РКО. Интересно где в документах прописана очередность расчета сумм на биллинге. Например время то для биллинга нигде не указано. Если захотят могут и на 00-00 перенести.

Или - биллинг переносится как и обещали на день перед РД.
Вот выжимка из нового документа (https://alfabank.ua/upload/2.pdf):
"Датою нарахування процентів на суму коштів, використану при розрахунках за товари та послуги, за попередній Розрахунковий період є останній робочий день поточного Розрахункового періоду."

Кстати в связи с переносом даты биллинга суммы рассрочек внезапно могут оказатся суммами текущего Розрахункового Периода, и вот тогда внезапно все становится куда веселее.
curiousobro
 
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