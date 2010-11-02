curiousobro написав:Не знаю что они там прикрутили, но сейчас работа со сбером аналогична сдохсейфу - мгновенное снятие!
У меня с 12 до 17 тоже получилось, но не всё, из чего я делаю вывод о важности метода и места. Вот где (Веб или Мобайл?), как (пополнить карту Сбером из дроплиста или перетаскиванием или может ещё как) и когда Вы снимали? Поскольку в Мобайле мне организовать событие Снятия с депо никак не удавалось, хотя именно оно было результативным...
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curiousobro написав:Или - биллинг переносится как и обещали на день перед РД. Вот выжимка из нового документа (https://alfabank.ua/upload/2.pdf): "Датою нарахування процентів на суму коштів, використану при розрахунках за товари та послуги, за попередній Розрахунковий період є останній робочий день поточного Розрахункового періоду."
РД -- последний день РП и до сих пор оте 0.01% проводились следующим раб. дн. после РД а теперь будут текущим дн. проводится, но начисляться втёмную после 18:00 в РД, так же как и СМС-абонка
ПС. Вообщем не забудьте под РКО накинуть 10коп на каждые 10К потраченного лимита и будет вам щастя
curiousobro написав:Или - биллинг переносится как и обещали на день перед РД. Вот выжимка из нового документа (https://alfabank.ua/upload/2.pdf): "Датою нарахування процентів на суму коштів, використану при розрахунках за товари та послуги, за попередній Розрахунковий період є останній робочий день поточного Розрахункового періоду."
РД -- последний день РП и до сих пор оте 0.01% проводились следующим раб. дн. после РД а теперь будут текущим дн. проводится, но начисляться втёмную после 18:00 в РД, так же как и СМС-абонка
не не не. все проводилось в последний день РП. посмотрите выписку. запускался биллинг и дальше все шло по очереди: 1) выставление платы за смс (если в течении дня не выставилось) 2) расчет РКО. 3) выставление %% по использованному кред лимиту. 4) перенос рассрочки на задолженность. 5) проценты по рассрочке. теперь пункты 2 и 3 переставили местами. интересно из-за чего.
curiousobro написав:Или - биллинг переносится как и обещали на день перед РД. Вот выжимка из нового документа (https://alfabank.ua/upload/2.pdf): "Датою нарахування процентів на суму коштів, використану при розрахунках за товари та послуги, за попередній Розрахунковий період є останній робочий день поточного Розрахункового періоду."
РД -- последний день РП и до сих пор оте 0.01% проводились следующим раб. дн. после РД а теперь будут текущим дн. проводится, но начисляться втёмную после 18:00 в РД, так же как и СМС-абонка
не не не. все проводилось в последний день РП. посмотрите выписку. запускался биллинг и дальше все шло по очереди: 1) выставление платы за смс (если в течении дня не выставилось) 2) расчет РКО. 3) выставление %% по использованному кред лимиту. 4) перенос рассрочки на задолженность. 5) проценты по рассрочке. теперь пункты 2 и 3 переставили местами. интересно из-за чего.
Согласен То у меня в голове глюКи ещё и от "РД на выходных". Вот када РД на выходные попадает, то 0.01% честно рисовался на сл. рабочие, а смс-инфо втёмную списывалось в предшествующую Пт.