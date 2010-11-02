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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5721572257235724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:40

З витрачених кредитних 100000 грн до білінгової дати на 1 грн більше погашати.
З 10000 на 10 коп. З 1000 на 1 коп. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:44

  curiousobro написав:Не знаю что они там прикрутили, но сейчас работа со сбером аналогична сдохсейфу - мгновенное снятие!

У меня с 12 до 17 тоже получилось, но не всё, из чего я делаю вывод о важности метода и места. Вот где (Веб или Мобайл?), как (пополнить карту Сбером из дроплиста или перетаскиванием или может ещё как) и когда Вы снимали? Поскольку в Мобайле мне организовать событие Снятия с депо никак не удавалось, хотя именно оно было результативным...
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:16

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Или - биллинг переносится как и обещали на день перед РД.
Вот выжимка из нового документа (https://alfabank.ua/upload/2.pdf):
"Датою нарахування процентів на суму коштів, використану при розрахунках за товари та послуги, за попередній Розрахунковий період є останній робочий день поточного Розрахункового періоду."

РД -- последний день РП
и до сих пор оте 0.01% проводились следующим раб. дн. после РД
а теперь будут текущим дн. проводится, но начисляться втёмную после 18:00 в РД, так же как и СМС-абонка :mrgreen:

ПС. Вообщем не забудьте под РКО накинуть 10коп на каждые 10К потраченного лимита и будет вам щастя :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:24

  clientage написав:
  curiousobro написав:Или - биллинг переносится как и обещали на день перед РД.
Вот выжимка из нового документа (https://alfabank.ua/upload/2.pdf):
"Датою нарахування процентів на суму коштів, використану при розрахунках за товари та послуги, за попередній Розрахунковий період є останній робочий день поточного Розрахункового періоду."

РД -- последний день РП
и до сих пор оте 0.01% проводились следующим раб. дн. после РД
а теперь будут текущим дн. проводится, но начисляться втёмную после 18:00 в РД, так же как и СМС-абонка :mrgreen:

не не не.
все проводилось в последний день РП. посмотрите выписку.
запускался биллинг и дальше все шло по очереди:
1) выставление платы за смс (если в течении дня не выставилось)
2) расчет РКО.
3) выставление %% по использованному кред лимиту.
4) перенос рассрочки на задолженность.
5) проценты по рассрочке.
теперь пункты 2 и 3 переставили местами. интересно из-за чего.
mephala
 
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