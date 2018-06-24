Додано: Пон 25 чер, 2018 12:41

И шо теперь выбирать из кредиток: обычный Максимум с акцией по КБ или кобрэнд ЭКО? А то шото всё сложнее игры тут, а я боюсь и без Алкиной кредитки обхожусь...

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