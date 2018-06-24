З витрачених кредитних 100000 грн до білінгової дати на 1 грн більше погашати.
З 10000 на 10 коп. З 1000 на 1 коп.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:40
З витрачених кредитних 100000 грн до білінгової дати на 1 грн більше погашати.
З 10000 на 10 коп. З 1000 на 1 коп.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:44
У меня с 12 до 17 тоже получилось, но не всё, из чего я делаю вывод о важности метода и места. Вот где (Веб или Мобайл?), как (пополнить карту Сбером из дроплиста или перетаскиванием или может ещё как) и когда Вы снимали? Поскольку в Мобайле мне организовать событие Снятия с депо никак не удавалось, хотя именно оно было результативным...
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:16
Re: Альфа-Банк
РД -- последний день РП
и до сих пор оте 0.01% проводились следующим раб. дн. после РД
а теперь будут текущим дн. проводится, но начисляться втёмную после 18:00 в РД, так же как и СМС-абонка
ПС. Вообщем не забудьте под РКО накинуть 10коп на каждые 10К потраченного лимита и будет вам щастя
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:24
не не не.
все проводилось в последний день РП. посмотрите выписку.
запускался биллинг и дальше все шло по очереди:
1) выставление платы за смс (если в течении дня не выставилось)
2) расчет РКО.
3) выставление %% по использованному кред лимиту.
4) перенос рассрочки на задолженность.
5) проценты по рассрочке.
теперь пункты 2 и 3 переставили местами. интересно из-за чего.
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:37
Согласен
То у меня в голове глюКи ещё и от "РД на выходных". Вот када РД на выходные попадает, то 0.01% честно рисовался на сл. рабочие, а смс-инфо втёмную списывалось в предшествующую Пт.
ну 10 коп с вероятностью 0.999 может превратиться в 60грн. причём сразу, а не через +25дн. Нормальная практика от Скунса
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:41
Re: Альфа-Банк
И шо теперь выбирать из кредиток: обычный Максимум с акцией по КБ или кобрэнд ЭКО? А то шото всё сложнее игры тут, а я боюсь и без Алкиной кредитки обхожусь...
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:46
Давно уже понял, что самый лучший метод использования кредиток от Аллы - это не юзать их вообще.
Или несколько дней в месяц сидеть с Экселем в руках и заниматься белибердой: высчитывать до копейки то, что другие банки пишут прямо и явно.
Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.
Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.
Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.
Нет в кредитках от Аллы ничего такого, что стоило бы такого ежемесячного гемора.
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:50
Re: Альфа-Банк
а скидка 25% на каняк из дьюти фри?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:57
Целесообразность покупок в дютике мы уже обсуждали.
Как обычно - каждый остался при своём мнении )
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:57
А скидка будет начисляться ровно таким же способом: калькулятор, расчет, звонок на горячку. По акции с WOG Алла с потолка делала начисления и за ней нужен глаз да глаз.
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