mustbe написав:Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет
Т.о. диагноз клиентов с кредитками от Аллы установлен : Интеллектуальные навязчивые состояния также называются обсессиями или одержимостью. К наиболее распространенным интеллектуальным навязчивостям относятся: Навязчивый счет (аритмомания) – навязчивое состояние счета (предметов, явлений, людей и т.д.) денег Навязчивое воспроизведение в памяти (имен, дат, номеров телефонов, названий) покупок, трат
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mustbe написав:Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет
Т.о. диагноз клиентов с кредитками от Аллы установлен : Интеллектуальные навязчивые состояния также называются обсессиями или одержимостью. К наиболее распространенным интеллектуальным навязчивостям относятся: Навязчивый счет (аритмомания) – навязчивое состояние счета (предметов, явлений, людей и т.д.) денег Навязчивое воспроизведение в памяти (имен, дат, номеров телефонов, названий) покупок, трат
Вообщем психи. Причем психи, которые остальных людей считают психами. Шо воощем-то и нормально А Альфа-банк эт шо значит -- больничка?
Алка, отдай 10коп. Гривенник. Думаю эт символично, в Украине раздеть каждого клиента на гривенник. Кадато монетку в 10 коп называли в московии тоже гривной, потом уже гривенником
Востаннє редагувалось clientage в Пон 25 чер, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
mustbe написав:Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе. Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе. Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.
если не парится с РКО то у аллы тоже все просто и легко
mustbe написав:Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей. Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет
олени (они же спонсоры) никак не напрягаются. они даже не заметят это изменение так как платят 60 грн и имеют грейс до 55 дней как у примата без заморок. а вот стоит ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой мони (примата) это уже отдельная тема. все таки у аллы есть плюшки.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 25 чер, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro написав:Или - биллинг переносится как и обещали на день перед РД. Вот выжимка из нового документа (https://alfabank.ua/upload/2.pdf): "Датою нарахування процентів на суму коштів, використану при розрахунках за товари та послуги, за попередній Розрахунковий період є останній робочий день поточного Розрахункового періоду."
Кстати в связи с переносом даты биллинга суммы рассрочек внезапно могут оказатся суммами текущего Розрахункового Периода, и вот тогда внезапно все становится куда веселее.
Фактически ничего не меняется. Внесены изменения для корректного отображения ситуации расчета процентов, когда дата биллинга попадает на не рабочий день.