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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5723572457255726>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:59

Re: Альфа-Банк

  kucher_oleg_ua написав:...и за ней нужен глаз да глаз

ну она же таки дее-вач-ка 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:05

Эта девочка связалась с плохими парнями (П-П), они её свернули на кривую дорожку:
кредитки стали абсолютно неадекватными, непрозрачными и непонятными.

Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей.
Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:12

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей.


Да вы зайдите в любое отделение, сколько этих оленей пополняет ОМП в 400-500 грн через банкоматы за 15 грн комиссии... Думаю большинство клиентов этого даже не заметит.

А, как Горох говаривал, на 1% недовольных - пох.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:17

  kreuz написав:Вот где (Веб или Мобайл?)

МАБ (веб)
  kreuz написав:как (пополнить карту Сбером из дроплиста или перетаскиванием или может ещё как)

пополнить карту Сбером из дроплиста
  kreuz написав:когда Вы снимали?

Вот прямо перед моим сообщением.
Настолько удивился, что написал :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:17

  mustbe написав:Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет

Т.о. диагноз клиентов с кредитками от Аллы установлен :
Интеллектуальные навязчивые состояния также называются обсессиями или одержимостью. К наиболее распространенным интеллектуальным навязчивостям относятся:
Навязчивый счет (аритмомания) – навязчивое состояние счета (предметов, явлений, людей и т.д.) денег
Навязчивое воспроизведение в памяти (имен, дат, номеров телефонов, названий) покупок, трат
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:30

  vollena71 написав:
  mustbe написав:Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет

Т.о. диагноз клиентов с кредитками от Аллы установлен :
Интеллектуальные навязчивые состояния также называются обсессиями или одержимостью. К наиболее распространенным интеллектуальным навязчивостям относятся:
Навязчивый счет (аритмомания) – навязчивое состояние счета (предметов, явлений, людей и т.д.) денег
Навязчивое воспроизведение в памяти (имен, дат, номеров телефонов, названий) покупок, трат

Вообщем психи. Причем психи, которые остальных людей считают психами. Шо воощем-то и нормально :P
А Альфа-банк эт шо значит -- больничка? :lol: :lol:

Алка, отдай 10коп. Гривенник. Думаю эт символично, в Украине раздеть каждого клиента на гривенник. Кадато монетку в 10 коп называли в московии тоже гривной, потом уже гривенником :P
Востаннє редагувалось clientage в Пон 25 чер, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:32

  clientage написав:
  kucher_oleg_ua написав:...и за ней нужен глаз да глаз

ну она же таки дее-вач-ка 8)

...да простят меня присутствующие и..модератор :mrgreen: сучка она еще та , а не девачка :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:34

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А Альфа-банк эт шо значит -- больничка?

с приставкой "псих" )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:54

  mustbe написав:Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.
Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.
Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.

если не парится с РКО то у аллы тоже все просто и легко :lol:

  mustbe написав:Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей.
Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет

олени (они же спонсоры) никак не напрягаются. они даже не заметят это изменение так как платят 60 грн и имеют грейс до 55 дней как у примата без заморок. а вот стоит ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой мони (примата) это уже отдельная тема. все таки у аллы есть плюшки.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 25 чер, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:57

  curiousobro написав:Или - биллинг переносится как и обещали на день перед РД.
Вот выжимка из нового документа (https://alfabank.ua/upload/2.pdf):
"Датою нарахування процентів на суму коштів, використану при розрахунках за товари та послуги, за попередній Розрахунковий період є останній робочий день поточного Розрахункового періоду."

Кстати в связи с переносом даты биллинга суммы рассрочек внезапно могут оказатся суммами текущего Розрахункового Периода, и вот тогда внезапно все становится куда веселее.

Фактически ничего не меняется. Внесены изменения для корректного отображения ситуации расчета процентов, когда дата биллинга попадает на не рабочий день.
Alfa_Bank
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