Додано: Пон 25 чер, 2018 13:54

mustbe написав: Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.

Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.

Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках. Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.

mustbe написав: Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей.

Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей.Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет

если не парится с РКО то у аллы тоже все просто и легкоолени (они же спонсоры) никак не напрягаются. они даже не заметят это изменение так как платят 60 грн и имеют грейс до 55 дней как у примата без заморок. а вот стоит ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой мони (примата) это уже отдельная тема. все таки у аллы есть плюшки.