Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23

clientage ..ну я думаю эту девку остановит только массовость закрытия карт...) после того как клиенты перестанут понимать почему они попадают на % как не пытаются гасить задолженность....)

...Р/С ...как в том анекдоте "...а как дышала, как дышала" вначале пути...

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