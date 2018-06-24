...Симы?
Ну некоторые платят за карту Симы 1050грн/год. Но она то того стоит. ЯТД
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:59
Re: Альфа-Банк
...Симы?
Ну некоторые платят за карту Симы 1050грн/год. Но она то того стоит. ЯТД
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:04
те кто пользуются симой - это люди с деньгами. дебетчики.
у аллы кредитная карта. для совершенно других людей.
это разные классы потребителей.
правда есть еще третий - хитрые дебетчики. они же грейсовики
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:09
Re: Альфа-Банк
думаю, Вы хотели сказать, шо "...отображения ситуации расчета платы за РКО, когда...", т.к. за последние 10лет претензий к расчету процентов ни у банка ни у клиентов этого банка не было. Все было чики-пики
... но вот появилось РКО, причем без адекватного биллинга и возможности прозрачной проверки со стороны клиента...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:13
...хитрые кредитчики, они же грейсовики
Но Алла УПОРНО превращает свою карту в кредитку без грейса, ещё и БЕЗусловно платную
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:18
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23
clientage ..ну я думаю эту девку остановит только массовость закрытия карт...) после того как клиенты перестанут понимать почему они попадают на % как не пытаются гасить задолженность....)
...Р/С ...как в том анекдоте "...а как дышала, как дышала" вначале пути...
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:26
сама суть грейса предполагает бесплатное пользование деньгами, т.е. шаровая отсрочка возврата долга...вот платный грейс эт изобретение Алки и... Скунса. Нормальный банк даже %% в грейсе рисует условные, типа 0.001% или даже 0.0001%. Оте 0.01% уже были крысятничеством, а теперь за них ещё и платить 60грн?
Куда скатывается Алка, спасите-памагите!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:27
mephala мне чистый грейс в 30 дней -НЕинтересен.....как ,думаю и большинству продвинутых юзеров кредитных продуктов на рынке а теперь он уже и в 30 дней с оговоркой ( если % не погасил на билинг -то и 30 не будет ...я ж говорю с-у-ч-к-а )
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:30
Re: Альфа-Банк
нормальный банк - за возврат всей суммы те копейки не берет....большинство -да берет...ну про нашу "дамочку" в красном - то как видим отдельная тема ) тут все очень запущенно ))
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Додано: Пон 25 чер, 2018 14:39
тут я не согласен. есть платные кредитки у банков. просто платные без всяких условностей. например вика. платит же там народ за год 365 грн и не пыхтит.
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