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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5724572557265727>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:59

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:а вот стоил ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой...
...Симы?
Ну некоторые платят за карту Симы 1050грн/год. Но она то того стоит. ЯТД :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:04

  clientage написав:
  mephala написав:а вот стоил ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой...
...Симы?
Ну некоторые платят за карту Симы 1050грн/год. Но она то того стоит. ЯТД :P :P

те кто пользуются симой - это люди с деньгами. дебетчики.
у аллы кредитная карта. для совершенно других людей.
это разные классы потребителей.
правда есть еще третий - хитрые дебетчики. они же грейсовики :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:09

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Фактически ничего не меняется. Внесены изменения для корректного отображения ситуации расчета процентов, когда дата биллинга попадает на не рабочий день.

думаю, Вы хотели сказать, шо "...отображения ситуации расчета платы за РКО, когда...", т.к. за последние 10лет претензий к расчету процентов ни у банка ни у клиентов этого банка не было. Все было чики-пики :P :P
... но вот появилось РКО, причем без адекватного биллинга и возможности прозрачной проверки со стороны клиента... :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:13

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:а вот стоил ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой...
...Симы?
Ну некоторые платят за карту Симы 1050грн/год. Но она то того стоит. ЯТД :P :P

те кто пользуются симой - это люди с деньгами. дебетчики.
у аллы кредитная карта. для совершенно других людей.
это разные классы потребителей.
правда есть еще третий - хитрые ...

...хитрые кредитчики, они же грейсовики :wink:
Но Алла УПОРНО превращает свою карту в кредитку без грейса, ещё и БЕЗусловно платную :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:18

  clientage написав:Но Алла УПОРНО превращает свою карту в кредитку без грейса, ещё и БЕЗусловно платную :(

не. если заплатить 60 грн то на ней обычный грейс. до 55 дней.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23

clientage ..ну я думаю эту девку остановит только массовость закрытия карт...) после того как клиенты перестанут понимать почему они попадают на % как не пытаются гасить задолженность....)
...Р/С ...как в том анекдоте "...а как дышала, как дышала" вначале пути...
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:26

  mephala написав:
  clientage написав:Но Алла УПОРНО превращает свою карту в кредитку без грейса, ещё и БЕЗусловно платную :(

не. если заплатить 60 грн то на ней обычный грейс. до 55 дней.

сама суть грейса предполагает бесплатное пользование деньгами, т.е. шаровая отсрочка возврата долга...вот платный грейс эт изобретение Алки и... Скунса. Нормальный банк даже %% в грейсе рисует условные, типа 0.001% или даже 0.0001%. Оте 0.01% уже были крысятничеством, а теперь за них ещё и платить 60грн?
Куда скатывается Алка, спасите-памагите! :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:27

mephala мне чистый грейс в 30 дней -НЕинтересен.....как ,думаю и большинству продвинутых юзеров кредитных продуктов на рынке :roll: а теперь он уже и в 30 дней с оговоркой ( если % не погасил на билинг -то и 30 не будет :lol: ...я ж говорю с-у-ч-к-а )
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:30

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Нормальный банк даже %% в грейсе рисует условные, типа 0.001%

нормальный банк - за возврат всей суммы те копейки не берет....большинство -да берет...ну про нашу "дамочку" в красном - то как видим отдельная тема ) тут все очень запущенно ))
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:39

  clientage написав:
  mephala написав:
  clientage написав:Но Алла УПОРНО превращает свою карту в кредитку без грейса, ещё и БЕЗусловно платную :(

не. если заплатить 60 грн то на ней обычный грейс. до 55 дней.

сама суть грейса предполагает бесплатное пользование деньгами, т.е. шаровая отсрочка возврата долга...вот платный грейс эт изобретение Алки и... Скунса. Нормальный банк даже %% в грейсе рисует условные, типа 0.001% или даже 0.0001%. Оте 0.01% уже были крысятничеством, а теперь за них ещё и платить 60грн?
Куда скатывается Алка, спасите-памагите! :P :P

тут я не согласен. есть платные кредитки у банков. просто платные без всяких условностей. например вика. платит же там народ за год 365 грн и не пыхтит.
mephala
 
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