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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:08
mephala написав:
тут я не согласен. есть платные кредитки у банков. просто платные без всяких условностей. например вика. платит же там народ за год 365 грн и не пыхтит.
Так хы! Там одна карта заменяет четыре. Даже 5, если считать фунты.
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wig
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:11
Alfa_Bank
Нужна ваша помощь. Вчера делал пополнение картой др.банка, сумма списалась, но не зачислилась. Дату завершения рисует 25.06.18, повлияет ли на успешное зачисление статус операции "не подтверждена"?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:30
wig написав: mephala написав:
тут я не согласен. есть платные кредитки у банков. просто платные без всяких условностей. например вика. платит же там народ за год 365 грн и не пыхтит.
Так хы! Там одна карта заменяет четыре. Даже 5, если считать фунты.
ну кредитка там вроде только в гривне. или я не прав?
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mephala
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:40
mephala написав: wig написав: mephala написав:
тут я не согласен. есть платные кредитки у банков. просто платные без всяких условностей. например вика. платит же там народ за год 365 грн и не пыхтит.
Так хы! Там одна карта заменяет четыре. Даже 5, если считать фунты.
ну кредитка там вроде только в гривне. или я не прав?
300 грн вполне адекватная плата за мультисчетность.
Но там есть чип, там есть 3д сек, там есть КБ 2 за все инет платежи,
Там есть возможность накатить отдельный лимит на инет платежи.
Тут же хотят 720 за обычный пластик и древний процессинг.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:56
Bosstone написав:Alfa_Bank
Нужна ваша помощь. Вчера делал пополнение картой др.банка, сумма списалась, но не зачислилась. Дату завершения рисует 25.06.18, повлияет ли на успешное зачисление статус операции "не подтверждена"?
Bosstone, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН и сумму операции.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 15:59
Bosstone написав:Alfa_Bank
Нужна ваша помощь. Вчера делал пополнение картой др.банка, сумма списалась, но не зачислилась. Дату завершения рисует 25.06.18, повлияет ли на успешное зачисление статус операции "не подтверждена"?
скорее всего зачисления не будет, а деньги на карте донора разблокирует ваш банк в соответствии со своим регламентом
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