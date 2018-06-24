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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5724572557265727

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:08

  mephala написав:тут я не согласен. есть платные кредитки у банков. просто платные без всяких условностей. например вика. платит же там народ за год 365 грн и не пыхтит.

Так хы! Там одна карта заменяет четыре. Даже 5, если считать фунты.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:11

Alfa_Bank
Нужна ваша помощь. Вчера делал пополнение картой др.банка, сумма списалась, но не зачислилась. Дату завершения рисует 25.06.18, повлияет ли на успешное зачисление статус операции "не подтверждена"?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:30

  wig написав:
  mephala написав:тут я не согласен. есть платные кредитки у банков. просто платные без всяких условностей. например вика. платит же там народ за год 365 грн и не пыхтит.

Так хы! Там одна карта заменяет четыре. Даже 5, если считать фунты.

ну кредитка там вроде только в гривне. или я не прав?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:40

  mephala написав:
  wig написав:
  mephala написав:тут я не согласен. есть платные кредитки у банков. просто платные без всяких условностей. например вика. платит же там народ за год 365 грн и не пыхтит.

Так хы! Там одна карта заменяет четыре. Даже 5, если считать фунты.

ну кредитка там вроде только в гривне. или я не прав?

300 грн вполне адекватная плата за мультисчетность.

Но там есть чип, там есть 3д сек, там есть КБ 2 за все инет платежи,
Там есть возможность накатить отдельный лимит на инет платежи.

Тут же хотят 720 за обычный пластик и древний процессинг.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:56

  Bosstone написав:Alfa_Bank
Нужна ваша помощь. Вчера делал пополнение картой др.банка, сумма списалась, но не зачислилась. Дату завершения рисует 25.06.18, повлияет ли на успешное зачисление статус операции "не подтверждена"?

Bosstone, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН и сумму операции.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:59

  Bosstone написав:Alfa_Bank
Нужна ваша помощь. Вчера делал пополнение картой др.банка, сумма списалась, но не зачислилась. Дату завершения рисует 25.06.18, повлияет ли на успешное зачисление статус операции "не подтверждена"?

скорее всего зачисления не будет, а деньги на карте донора разблокирует ваш банк в соответствии со своим регламентом
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:03

  Alfa_Bank написав:
  Bosstone написав:Alfa_Bank
Нужна ваша помощь. Вчера делал пополнение картой др.банка, сумма списалась, но не зачислилась. Дату завершения рисует 25.06.18, повлияет ли на успешное зачисление статус операции "не подтверждена"?

Bosstone, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН и сумму операции.

Добрый день, отправил ЛС
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:34

  Stringer написав:
  Bosstone написав:Alfa_Bank
Нужна ваша помощь. Вчера делал пополнение картой др.банка, сумма списалась, но не зачислилась. Дату завершения рисует 25.06.18, повлияет ли на успешное зачисление статус операции "не подтверждена"?

скорее всего зачисления не будет, а деньги на карте донора разблокирует ваш банк в соответствии со своим регламентом

Вы правы. Из-за технического сбоя средства не будут зачислены. Благодаря представителю, завтра списанные с карты средства должны вернуть на карту. Спасибо
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:38

Re: Альфа-Банк

  Bosstone написав:списанные с карты средства

А хіба вони списались?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:списанные с карты средства

А хіба вони списались?

Заблокировались
Bosstone
 
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