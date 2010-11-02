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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5725572657275728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:40

  curiousobro написав:Тут же хотят 720 за обычный пластик и древний процессинг.

Да, технологически без 3д, лимитов и чипов это худшие кредитки на рынке.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:42

  mephala написав:
  mustbe написав:Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.
Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.
Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.

если не парится с РКО то у аллы тоже все просто и легко :lol:

  mustbe написав:Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей.
Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет

олени (они же спонсоры) никак не напрягаются. они даже не заметят это изменение так как платят 60 грн и имеют грейс до 55 дней как у примата без заморок. а вот стоит ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой мони (примата) это уже отдельная тема. все таки у аллы есть плюшки.

Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:53

  BBC написав:Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.

Но, конечно, СМС уже платные?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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