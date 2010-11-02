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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:40
curiousobro написав:
Тут же хотят 720 за обычный пластик и древний процессинг.
Да, технологически без 3д, лимитов и чипов это худшие кредитки на рынке.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:42
mephala написав: mustbe написав:
Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.
Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.
Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.
если не парится с РКО то у аллы тоже все просто и легко
mustbe написав:
Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей.
Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет
олени (они же спонсоры) никак не напрягаются. они даже не заметят это изменение так как платят 60 грн и имеют грейс до 55 дней как у примата без заморок. а вот стоит ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой мони (примата) это уже отдельная тема. все таки у аллы есть плюшки.
Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:53
BBC написав:
Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.
Но, конечно, СМС уже платные?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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