|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:40
curiousobro написав:
Тут же хотят 720 за обычный пластик и древний процессинг.
Да, технологически без 3д, лимитов и чипов это худшие кредитки на рынке.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3091
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 21:42
mephala написав: mustbe написав:
Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.
Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.
Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.
если не парится с РКО то у аллы тоже все просто и легко
mustbe написав:
Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей.
Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет
олени (они же спонсоры) никак не напрягаются. они даже не заметят это изменение так как платят 60 грн и имеют грейс до 55 дней как у примата без заморок. а вот стоит ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой мони (примата) это уже отдельная тема. все таки у аллы есть плюшки.
Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13385
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1027 раз.
- Подякували: 1112 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 21:53
BBC написав:
Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.
Но, конечно, СМС уже платные?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 3091
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 22:53
BBC написав:
Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.
да я сам в шоке от жадности аллюсика с ее 720 грн за такую карту. но видать народу если платить по 60 грн в месяц не так слух режет как заплатить за год сразу за платину.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3136
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:20
Отправил СЭП из Укрсоца на Аллу. Смс о зачислении пришла. Через ИБ отправил СЭП на третий банк, смс о списании пришла и показада верный остаток. Но в ИБ на карте - ноль, т.е. пополнение не прошло, по всей видимости, перед отправкой СЭПа не посмотрел на остаток... Попадаю ли в тех. овер???
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:52
la9 написав:
Отправил СЭП из Укрсоца на Аллу. Смс о зачислении пришла. Через ИБ отправил СЭП на третий банк, смс о списании пришла и показада верный остаток. Но в ИБ на карте - ноль, т.е. пополнение не прошло, по всей видимости, перед отправкой СЭПа не посмотрел на остаток... Попадаю ли в тех. овер???
Сегодня алла чуть-чуть глючит по остаткам - не переймайтеся. Если бы на счету был ноль, то вам бы просто не удалось сэп на третий банк
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 567
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5396
|1298470
|
Вів 26 чер, 2018 12:26
QiX
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|5012
|805967
|
|
|5724
|1379020
|
|