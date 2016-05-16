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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:40
curiousobro написав:
Тут же хотят 720 за обычный пластик и древний процессинг.
Да, технологически без 3д, лимитов и чипов это худшие кредитки на рынке.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:42
mephala написав: mustbe написав:
Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.
Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.
Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.
если не парится с РКО то у аллы тоже все просто и легко
mustbe написав:
Да, в этой мутной воде банк нагреет многих оленей.
Но нормальный человек в эту мутную воду просто не пойдет
олени (они же спонсоры) никак не напрягаются. они даже не заметят это изменение так как платят 60 грн и имеют грейс до 55 дней как у примата без заморок. а вот стоит ли 720 грн карта аллы по сравнению с картой мони (примата) это уже отдельная тема. все таки у аллы есть плюшки.
Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:53
BBC написав:
Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.
Но, конечно, СМС уже платные?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 22:53
BBC написав:
Вообще то платина у Альфы 750 грн/год и нет ежемесячной абонки.
да я сам в шоке от жадности аллюсика с ее 720 грн за такую карту. но видать народу если платить по 60 грн в месяц не так слух режет как заплатить за год сразу за платину.
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mephala
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Додано: Вів 26 чер, 2018 09:20
Отправил СЭП из Укрсоца на Аллу. Смс о зачислении пришла. Через ИБ отправил СЭП на третий банк, смс о списании пришла и показада верный остаток. Но в ИБ на карте - ноль, т.е. пополнение не прошло, по всей видимости, перед отправкой СЭПа не посмотрел на остаток... Попадаю ли в тех. овер???
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la9
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Додано: Вів 26 чер, 2018 11:52
la9 написав:
Отправил СЭП из Укрсоца на Аллу. Смс о зачислении пришла. Через ИБ отправил СЭП на третий банк, смс о списании пришла и показада верный остаток. Но в ИБ на карте - ноль, т.е. пополнение не прошло, по всей видимости, перед отправкой СЭПа не посмотрел на остаток... Попадаю ли в тех. овер???
Сегодня алла чуть-чуть глючит по остаткам - не переймайтеся. Если бы на счету был ноль, то вам бы просто не удалось сэп на третий банк
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:06
Flamingo написав:
Вопрос к представителю банка. Как известно со 2 июля 2018 в тарифах текущих счетов вводится понятие "неактивный счет", по которому предусмотрено списание ежемесячной комиссии в сумме 50UAH/5USD/5EUR, но не превыщающей остаток по счету. Тем не менее в описании комиссии есть ряд исключений. В частности "Комісія не стягується ... з поточних (не карткових) рахунків, які відкриті для обслуговування інших діючих банківських продуктів." Что имеется в виду под этой формулировкой?
В частности прошу прокомментировать конкретный пример. По причине того что в прошлом году Альфа-банк изменил условия "бесплатности" пакетов - пришлось перейти с ПлатинумБлэка на Ультру, а поскольку имелись депозиты в трех валютах UAH, EUR и USD, в условиях которых должен прописан счет возврата тела и % пришлось открыть текущий счет в Евро. На данном счете сейчас остаток менее 5 Евро (сумму в валюте забрать невозможно поскольку минимальная банкнота Евро = 5 EUR, монетами Евро расчитываться с вкладчиками банки Украины не имею право). Сумма эта образовалась после того как был забран окончившийся депо осенью прошлого года. На сегодня остается еще 1 депо, который открыт в 2017 и заканчивается летом 2019. Других операций по счету кроме зачисления тела вклада и % никогда не осуществлялось. Будет ли считаться такой счет, открытым "для обслуговування інших діючих банківських продуктів"? Не спишут ли 2 июля (или чуть позже) с него те несчастные <5EUR ? Заранее благодарю за ответ.
Flamingo, добрый день. Если депозит, под который подвязан текущий счет для выплаты процентов и основной суммы вклада закрыт, то комиссия за неактивный счет будет взиматься; если действует - взиматься не будет.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:03
Alfa_Bank написав:
Flamingo, добрый день. Если депозит, под который подвязан текущий счет для выплаты процентов и основной суммы вклада закрыт, то комиссия за неактивный счет будет взиматься; если действует - взиматься не будет.
Спасибо за ответ. Если позволите таки уточню чтобы не было недосказанности:
На момент открытия текущего счета (и закрытия пакета Платинум блэк) - 19.08.2017 у клиента числилось 2 депо в Евро. Оба были переподвязаны на выплату тела вклада и %. Первый депозит закончился в ноябре 2017. Тело и % упали на счет и успешно с него были сняты в сумме кратной 5 Евро. Второй депо заканчивается в июле 2019. Движений по счету не предвидится (выплата % по окончанию действия договора). Согласно Вашего сообщения вроде бы до июля 2019 не должны списать имеющийся остаток по текущему счету (ну если конечно Альфа-банк не придумает еще какую-то формулировку), который менее 5 Евро. Но подтвердите пожалуйста что это так. Просто человек, которому принадлежит счет физически находится на морях и до 2 июля в банк никак не попадает. А от того переживает за свои кровные Евры
. Но форум читает. Успокойте его
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Flamingo
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