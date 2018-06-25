Flamingo написав:

Вопрос к представителю банка. Как известно со 2 июля 2018 в тарифах текущих счетов вводится понятие "неактивный счет", по которому предусмотрено списание ежемесячной комиссии в сумме 50UAH/5USD/5EUR, но не превыщающей остаток по счету. Тем не менее в описании комиссии есть ряд исключений. В частности "Комісія не стягується ... з поточних (не карткових) рахунків, які відкриті для обслуговування інших діючих банківських продуктів." Что имеется в виду под этой формулировкой?В частности прошу прокомментировать конкретный пример. По причине того что в прошлом году Альфа-банк изменил условия "бесплатности" пакетов - пришлось перейти с ПлатинумБлэка на Ультру, а поскольку имелись депозиты в трех валютах UAH, EUR и USD, в условиях которых должен прописан счет возврата тела и % пришлось открыть текущий счет в Евро. На данном счете сейчас остаток менее 5 Евро (сумму в валюте забрать невозможно поскольку минимальная банкнота Евро = 5 EUR, монетами Евро расчитываться с вкладчиками банки Украины не имею право). Сумма эта образовалась после того как был забран окончившийся депо осенью прошлого года. На сегодня остается еще 1 депо, который открыт в 2017 и заканчивается летом 2019. Других операций по счету кроме зачисления тела вклада и % никогда не осуществлялось. Будет ли считаться такой счет, открытым "для обслуговування інших діючих банківських продуктів"? Не спишут ли 2 июля (или чуть позже) с него те несчастные <5EUR ? Заранее благодарю за ответ.