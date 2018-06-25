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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5726572757285729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:32

  Жерминаль написав:каким методом оплатить с карты,чтоб операция прошла до конца месяца?
Я так понимаю-опаздала?:))

Бегите в ТСО, АТМ -- пополняхи БЕЗ карты, до 19-30 текущим дн. проведут
Ну и СЭП по номеру картсчета завтра ещё канает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:33

  Жерминаль написав:каким методом оплатить с карты,чтоб операция прошла до конца месяца?
Я так понимаю-опаздала?:))

Теоретически, оплата в МАБ должна завтра провестись. Но гарантии не даст никто.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:34

Господа активные юзеры...а можно в личку плюсы оставаться клиентом Аллы,не считая рассрочки и кэшбэка?
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:37

  clientage написав:
  Жерминаль написав:каким методом оплатить с карты,чтоб операция прошла до конца месяца?
Я так понимаю-опаздала?:))

Бегите в ТСО, АТМ -- пополняхи БЕЗ карты, до 19-30 текущим дн. проведут
Ну и СЭП по номеру картсчета завтра ещё канает


Мне нужно покупки сделать до конца месяца:)
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:38

Re: Альфа-Банк

Тада апаздали ))
Разве шо найти ПОС Альфы, я таких не видел
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:04

  Жерминаль написав:каким методом оплатить с карты,чтоб операция прошла до конца месяца?
Я так понимаю-опаздала?:))

Любой сэп, или с карты аллы по номеру счета
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:09

ROLF так понимаю нету...чего же вы все тут толчочесь?))))
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:17

То что вы предлагаете, поможет вовремя погасить долг по кредитке. А Жерминаль хочет избежать абонки по пакету.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:27

  Bosstone написав:То что вы предлагаете, поможет вовремя погасить долг по кредитке. А Жерминаль хочет избежать абонки по пакету.

а то что платится по шаблонам в мабе когда проводится?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:42

  ROLF написав:Господа активные юзеры...а можно в личку плюсы оставаться клиентом Аллы,не считая рассрочки и кэшбэка?

персональній менеджер, бесплатный СЭП, р2р пополнение
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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