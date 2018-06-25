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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 чер, 2018 17:32
Жерминаль написав:
каким методом оплатить с карты,чтоб операция прошла до конца месяца?
Я так понимаю-опаздала?:))
Бегите в ТСО, АТМ -- пополняхи БЕЗ карты, до 19-30 текущим дн. проведут
Ну и СЭП по номеру картсчета завтра ещё канает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:33
Жерминаль написав:
каким методом оплатить с карты,чтоб операция прошла до конца месяца?
Я так понимаю-опаздала?:))
Теоретически, оплата в МАБ должна завтра провестись. Но гарантии не даст никто.
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Сибарит
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:34
Господа активные юзеры...а можно в личку плюсы оставаться клиентом Аллы,не считая рассрочки и кэшбэка?
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ROLF
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:37
clientage написав: Жерминаль написав:
каким методом оплатить с карты,чтоб операция прошла до конца месяца?
Я так понимаю-опаздала?:))
Бегите в ТСО, АТМ -- пополняхи БЕЗ карты, до 19-30 текущим дн. проведут
Ну и СЭП по номеру картсчета завтра ещё канает
Мне нужно покупки сделать до конца месяца:)
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Жерминаль
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:38
Тада апаздали ))
Разве шо найти ПОС Альфы, я таких не видел
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:04
Жерминаль написав:
каким методом оплатить с карты,чтоб операция прошла до конца месяца?
Я так понимаю-опаздала?:))
Любой сэп, или с карты аллы по номеру счета
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Stringer
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:09
ROLF так понимаю нету...чего же вы все тут толчочесь?))))
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ROLF
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:17
То что вы предлагаете, поможет вовремя погасить долг по кредитке. А Жерминаль хочет избежать абонки по пакету.
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Bosstone
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:27
Bosstone написав:
То что вы предлагаете, поможет вовремя погасить долг по кредитке. А Жерминаль хочет избежать абонки по пакету.
а то что платится по шаблонам в мабе когда проводится?
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mephala
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:42
ROLF написав:
Господа активные юзеры...а можно в личку плюсы оставаться клиентом Аллы,не считая рассрочки и кэшбэка?
персональній менеджер, бесплатный СЭП, р2р пополнение
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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