плюс постоянная "гимнастика для ума". Аллочка конкретно так держит "мозговую активность" клиента в тонусе Другими словами - тут интересно! ЗЫ. Ну и из приземленного - по пакетным картам возможность дважды в месяц в кассе банка снимать бесплатно нал в сумме остатка + в зависимости от пакета определенную сумму в месяц с банкоматов любых банков включая заграничные (но тут надо осторожно потому как стали возникать проблемы с конвертацией - но по крайней мере Евро с карты в Евро в зоне Евро снимать можно
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 26 чер, 2018 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Итить колотить. Альфа, сегодня в МАБе в пакете Платинум Блек пропала карта в евро. А в двух других картах - кнопки пополнить и снять с доходного сейфа, то появляются, то пропадают. Что у Вас происходит? И если доходный сейф можно юзать хотя бы через приложение, то евровой карты и в приложении нет. Пропала.
Flamingo написав:Ну и из приземленного - по пакетным картам возможность дважды в месяц в кассе банка снимать бесплатно нал в сумме остатка + в зависимости от пакета определенную сумму в месяц с банкоматов любых банков включая заграничные (но тут надо осторожно потому как стали возникать проблемы с конвертацией - но по крайней мере Евро с карты в Евро в зоне Евро снимать можно
Евро в зону евро можно и в кошельке везти. Тут весь смысл был в конвертации.
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