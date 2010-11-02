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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5727572857295730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:39

  BBC написав:
  ROLF написав:Господа активные юзеры...а можно в личку плюсы оставаться клиентом Аллы,не считая рассрочки и кэшбэка?

персональній менеджер, бесплатный СЭП, р2р пополнение

плюс постоянная "гимнастика для ума". Аллочка конкретно так держит "мозговую активность" клиента в тонусе ;)
Другими словами - тут интересно!
ЗЫ. Ну и из приземленного - по пакетным картам возможность дважды в месяц в кассе банка снимать бесплатно нал в сумме остатка + в зависимости от пакета определенную сумму в месяц с банкоматов любых банков включая заграничные (но тут надо осторожно потому как стали возникать проблемы с конвертацией - но по крайней мере Евро с карты в Евро в зоне Евро снимать можно
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 26 чер, 2018 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:41

Re: Альфа-Банк

Итить колотить. Альфа, сегодня в МАБе в пакете Платинум Блек пропала карта в евро. А в двух других картах - кнопки пополнить и снять с доходного сейфа, то появляются, то пропадают.
Что у Вас происходит?
И если доходный сейф можно юзать хотя бы через приложение, то евровой карты и в приложении нет. Пропала.
Зображення
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:51

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Ну и из приземленного - по пакетным картам возможность дважды в месяц в кассе банка снимать бесплатно нал в сумме остатка + в зависимости от пакета определенную сумму в месяц с банкоматов любых банков включая заграничные (но тут надо осторожно потому как стали возникать проблемы с конвертацией - но по крайней мере Евро с карты в Евро в зоне Евро снимать можно

Евро в зону евро можно и в кошельке везти. Тут весь смысл был в конвертации.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:05

Re: Альфа-Банк

  Фантом написав:Что у Вас происходит?

Так вечерний же моцион: принятие ванны, вечерний макияж, маник-педик и... щас всё бууудит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:17

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:плюс постоянная "гимнастика для ума"

Седня опять тренировался при покупке билетов у УЗ.
УЗ не видит ЦВВ у карты Альфы, но зато я решил загнать Максимку в МастерПасс :idea:
И нормально ж зарегилась тама, спокойно без всяких ЦВВ проглотив ЛукАп :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:10

  Stringer написав:Как же прозорливо я оставил себе старую максимку :-)

Как же прозорливо не стал узнавать, что это все такое.
Помню только было в армии час "ч" - это когда одна нога с одной стороны, вторая с другой, а хозяйство зависает над окопом, вот так в Альфе каждый месяц. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:19

  Flamingo написав:по крайней мере Евро с карты в Евро в зоне Евро снимать можно

здесь тоже не всё так безоблачно... на прошлой неделе снимала евро с карты Альфы в итальянском банкомате Уникредита, который между прочим владеет на 9,9% банком Альфа, так вот Уникредит взял комисию за операцию 3 евро...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:22

  Cler написав:здесь тоже не всё так безоблачно... на прошлой неделе снимала евро с карты Альфы в итальянском банкомате Уникредита, который между прочим владеет на 9,9% банком Альфа, так вот Уникредит взял комисию за операцию 3 евро...

Честно предупредил, или потом уже узнали?
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:20

  Фантом написав:Итить колотить. Альфа, сегодня в МАБе в пакете Платинум Блек пропала карта в евро

У меня - еще веселее.
Из МАБа пропал счет ПлатинумБлек, к которому были привязаны две карты.
На счету было немного денюжек.
Особенно приятны такие "подарки" в последний рабочий день месяца.
Горячие куры блеют что-то невразумительное.
Ушел за помощью к местной в личку.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:28

  Cler написав:
  Flamingo написав:по крайней мере Евро с карты в Евро в зоне Евро снимать можно

здесь тоже не всё так безоблачно... на прошлой неделе снимала евро с карты Альфы в итальянском банкомате Уникредита, который между прочим владеет на 9,9% банком Альфа, так вот Уникредит взял комисию за операцию 3 евро...

Сам унікредит взяв? В мене в Словаччині без комісії знімалися. Просто резервувалася більша сума на 15%, потім проводка проходла за номіналом.
Кочевник
 
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