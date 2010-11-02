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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5728572957305731

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:19

Re: Альфа-Банк

Заезженый до дыр вопрос, но, пока не чувствую уверенности, хочу посоветоваться с общественностью.

Тариф максимум 60 гривневый.
Рассчетная дата 02.07
Сегодня пришла смс о рассрочке. Подключил.

Вопрос: чтобы не попасть на 60 грн остается загасить задолженность за вычетом данной транзакции (на которую была сегодня оформлена рассчрока) или рассрочка активируется не сразу (уведомление приходит через 2-3 рабочих дня, но в МАБе уже светится) и придется загасить все, включая данную транзакцию?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:34

  Menwyy написав:Заезженый до дыр вопрос, но, пока не чувствую уверенности, хочу посоветоваться с общественностью.

Тариф максимум 60 гривневый.
Рассчетная дата 02.07
Сегодня пришла смс о рассрочке. Подключил.

Вопрос: чтобы не попасть на 60 грн остается загасить задолженность за вычетом данной транзакции (на которую была сегодня оформлена рассчрока) или рассрочка активируется не сразу (уведомление приходит через 2-3 рабочих дня, но в МАБе уже светится) и придется загасить все, включая данную транзакцию?


если операция проведется до 2 июля - все ок, гасить ее не надо, "на рассрочке"
если операция проведется после 3 июля - все ок, гасить ее не надо, т.к. операция в следующем РП
))

Правда есть еще 3 вариант - если прийдет СМС об отказе в рассрочке, тогда гасить надо.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:42

  Фантом написав:Итить колотить. Альфа, сегодня в МАБе в пакете Платинум Блек пропала карта в евро. А в двух других картах - кнопки пополнить и снять с доходного сейфа, то появляются, то пропадают.
Что у Вас происходит?
И если доходный сейф можно юзать хотя бы через приложение, то евровой карты и в приложении нет. Пропала.
Зображення

Фантом, доброе утро. Данные в ЛС укажите, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:58

Ноу хау от Альфы не принимают оплату через кассу на юрлицо со счетом в Альфе. Отправляют платить в другой банк. Причина: нельзя указать назначение платежа.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:18

  BBC написав:Ноу хау от Альфы не принимают оплату через кассу на юрлицо со счетом в Альфе. Отправляют платить в другой банк. Причина: нельзя указать назначение платежа.

Мож кассира сменить? А то, похоже, шо ваша не может выбрать офлайн пополняху по номеру счета юрлица. У неё мосХ заточен тока на стрижку комисс за онлайн пополнение 2625хх :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:41

Re: Альфа-Банк

Альфа банк, программу кэшбека по карте Максимум продлили?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:42

  2XL написав:Альфа банк, программу кэшбека по карте Максимум продлили?

Как то по тихому, но вроде да.
Акция подвийный кешбек до конца года по документам.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:47

  2XL написав:Альфа банк, программу кэшбека по карте Максимум продлили?

«Не відкладай життя на завтра»
1.6. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах. Строк проведення Акції - з «15» вересня 2016 року по «31» грудня 2018 року (включно).
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vollena71
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