Заезженый до дыр вопрос, но, пока не чувствую уверенности, хочу посоветоваться с общественностью.
Тариф максимум 60 гривневый. Рассчетная дата 02.07 Сегодня пришла смс о рассрочке. Подключил.
Вопрос: чтобы не попасть на 60 грн остается загасить задолженность за вычетом данной транзакции (на которую была сегодня оформлена рассчрока) или рассрочка активируется не сразу (уведомление приходит через 2-3 рабочих дня, но в МАБе уже светится) и придется загасить все, включая данную транзакцию?
Menwyy написав:Заезженый до дыр вопрос, но, пока не чувствую уверенности, хочу посоветоваться с общественностью.
Тариф максимум 60 гривневый. Рассчетная дата 02.07 Сегодня пришла смс о рассрочке. Подключил.
Вопрос: чтобы не попасть на 60 грн остается загасить задолженность за вычетом данной транзакции (на которую была сегодня оформлена рассчрока) или рассрочка активируется не сразу (уведомление приходит через 2-3 рабочих дня, но в МАБе уже светится) и придется загасить все, включая данную транзакцию?
если операция проведется до 2 июля - все ок, гасить ее не надо, "на рассрочке" если операция проведется после 3 июля - все ок, гасить ее не надо, т.к. операция в следующем РП ))
Правда есть еще 3 вариант - если прийдет СМС об отказе в рассрочке, тогда гасить надо.
Фантом написав:Итить колотить. Альфа, сегодня в МАБе в пакете Платинум Блек пропала карта в евро. А в двух других картах - кнопки пополнить и снять с доходного сейфа, то появляются, то пропадают. Что у Вас происходит? И если доходный сейф можно юзать хотя бы через приложение, то евровой карты и в приложении нет. Пропала.
Фантом, доброе утро. Данные в ЛС укажите, пожалуйста.
1.6. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» - строк (період часу), протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах. Строк проведення Акції - з «15» вересня 2016 року по «31» грудня 2018 року (включно).
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