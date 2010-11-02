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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:02
Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:07
Нее, нужно! С 19/07/18 начало новой стрижки аленей. Шерсть, правда летняя, некачественная будет, однако за нормальную цену -- 60грн за провтыканную 1 коп
ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп ) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить ), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:23
clientage
А разве теперь это нужно делать? Я понял так: важно чтобы между запросом на рассрочку и ее одобрением количество своих средств не менялось? Тоесть ждем проводки этой 1000 по счету и отправляем запрос на рассрочку.
Востаннє редагувалось demichh в Сер 27 чер, 2018 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:23
Кочевник, доброго дня. При переказі з Доходного сейфу на картковий рахунок UAH/USD/EUR кошти зараховуються в режимі онлайн.
Особливості проведення платежу після 20:00:
кошти доступні клієнту для використання до 5:00 наступного дня. Після цього в онлайн кошти зникнуть (не будуть доступні клієнту) і з'являться вже на наступний робочий день після 6:00.
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:25
Я про КБ, а не Рассрочку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:27
Re: Альфа-Банк
Тобто завтра можна списати кошти (долари) з доходного сейфу і провести розрахунок ними? Прошу звернути увагу, не гривневий сейф, а доларовий.
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