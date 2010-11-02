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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57305731573257335734>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:02

Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:07

  demichh написав:Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?

Нее, нужно! С 19/07/18 начало новой стрижки аленей. Шерсть, правда летняя, некачественная будет, однако за нормальную цену -- 60грн за провтыканную 1 коп :mrgreen:

ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп :)) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить :idea: ), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:23

clientage

А разве теперь это нужно делать? Я понял так: важно чтобы между запросом на рассрочку и ее одобрением количество своих средств не менялось? Тоесть ждем проводки этой 1000 по счету и отправляем запрос на рассрочку.
Востаннє редагувалось demichh в Сер 27 чер, 2018 12:24, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:23

  Кочевник написав:Я правильно памятаю, що з баксового дохлого сейфу у вихідні не зняти гроші?

Кочевник, доброго дня. При переказі з Доходного сейфу на картковий рахунок UAH/USD/EUR кошти зараховуються в режимі онлайн.
Особливості проведення платежу після 20:00:
кошти доступні клієнту для використання до 5:00 наступного дня. Після цього в онлайн кошти зникнуть (не будуть доступні клієнту) і з'являться вже на наступний робочий день після 6:00.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:25

  demichh написав:А разве теперь это нужно делать? Я понял так: важно чтобы между запросом на рассрочку и ее одобрением количество своих средств не менялось? Тоесть ждем проводки этой 1000 по счету и отправляем запрос на рассрочку.

Я про КБ, а не Рассрочку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:27

Re: Альфа-Банк

Тобто завтра можна списати кошти (долари) з доходного сейфу і провести розрахунок ними? Прошу звернути увагу, не гривневий сейф, а доларовий.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:32

  Кочевник написав:Тобто завтра можна списати кошти (долари) з доходного сейфу і провести розрахунок ними? Прошу звернути увагу, не гривневий сейф, а доларовий.

Кочевник, відповідь надана.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:39

  clientage написав:
  demichh написав:Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?

Нее, нужно! С 19/07/18 начало новой стрижки аленей. Шерсть, правда летняя, некачественная будет, однако за нормальную цену -- 60грн за провтыканную 1 коп :mrgreen:

ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп :)) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить :idea: ), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит :wink:


Мда, это особенно актуально для горячих направлений Одесса, Бердянск...т.к. билеты там разлетаются на зорьке за считанные минуты от выброса в продажу. Копейка может стоить отдыха. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:41

  clientage написав:
  demichh написав:А разве теперь это нужно делать? Я понял так: важно чтобы между запросом на рассрочку и ее одобрением количество своих средств не менялось? Тоесть ждем проводки этой 1000 по счету и отправляем запрос на рассрочку.

Я про КБ, а не Рассрочку

Важное замечание, теперь рассрочка будет почти обязательна для тех кто за этим не захочет следить :)
Востаннє редагувалось demichh в Сер 27 чер, 2018 12:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:44

Помилкове поповнення кредитки

Помилково поповнив замість дебетної кредитку. Чи можна якось без комісії перевести власні кошти з кредитки ?
Doda
 
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