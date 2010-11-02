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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 12:46
Doda написав:
Помилково поповнив замість дебетної кредитку. Чи можна якось без комісії перевести власні кошти з кредитки ?
Ні
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:49
BBC написав: Doda написав:
Помилково поповнив замість дебетної кредитку. Чи можна якось без комісії перевести власні кошти з кредитки ?
Ні
А при закритті кредитки ? ( є ще одна)
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Doda
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:59
ruvex написав: clientage написав: demichh написав:
Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?
Нее, нужно! С 19/07/18 начало новой стрижки аленей. Шерсть, правда летняя, некачественная будет, однако за нормальную цену -- 60грн за провтыканную 1 коп
ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп
) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит
Мда, это особенно актуально для горячих направлений Одесса, Бердянск...т.к. билеты там разлетаются на зорьке за считанные минуты от выброса в продажу. Копейка может стоить отдыха.
Во-во, папаша привез целое купе за 770грн на мооре, и ему вдруХ не перепало 3..4 бутылочки янтарного напитка нашару -- весь отпуск насмарку... ой, на вишкрібки
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:05
clientage написав:
ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп
) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить
), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит
clientage, добрый день. Если покупка была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то CachBack будет выплачен на ту часть покупки, которая выполнена за счет кредитных средств.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:08
Да. Вернут на тот счёт, что укажите, через 45 дней. По моему- не вариант.
Doda написав: BBC написав: Doda написав:
Помилково поповнив замість дебетної кредитку. Чи можна якось без комісії перевести власні кошти з кредитки ?
Ні
А при закритті кредитки ? ( є ще одна)
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lel
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:10
Хочу публічно подякувати представнику банку на цій гілці особисто від себе (і можливо й від багатьох інших форумчан, які забажають приєднатися) за сумлінну працю, уважність до запитів клієнта, професіоналізм і швидкі відповіді. До цього часу на всі питання, яки виникали особисто в мене були надані точні й вичерпні відповіді, чим було зекономлено багато часу клієнта.
Дуже дякую!
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:20
lel написав:
Да. Вернут на тот счёт, что укажите, через 45 дней. По моему- не вариант.
А при закритті кредитки ? ( є ще одна)
Можете щось запропонувати? Можна в ПП.
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Doda
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:20
Кочевник написав: Cler написав: Flamingo написав:
по крайней мере Евро с карты в Евро в зоне Евро снимать можно
здесь тоже не всё так безоблачно... на прошлой неделе снимала евро с карты Альфы в итальянском банкомате Уникредита, который между прочим владеет на 9,9% банком Альфа, так вот Уникредит взял комисию за операцию 3 евро...
Сам унікредит взяв? В мене в Словаччині без комісії знімалися. Просто резервувалася більша сума на 15%, потім проводка проходла за номіналом.
именно Уникредит - сняла 250 евро, а в выписке 253...
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:22
Alfa_Bank написав: clientage написав:
ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп
) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить
), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит
clientage, добрый день. Если покупка была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то CachBack будет выплачен на ту часть покупки, которая выполнена за счет кредитных средств.
Дякую, сонечко, за СУТТЄВЕ уточнення.
Таким чином, хлопці мої полюбе пива шарового посмакують!
Якщо шось не так, то чекайте на початку серпня чуток незадовільних запитів у особисті повід-ня
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:28
Ещё раз доброго дня Alfa_Bank
Скажите, а в расписании поездов на внешку в мабе (10/14/17) есть какие то изменения? Отправлял в 11:33 2 платежа на прокредит... В 14:07 немец уже зачислил оба платежа... платёж, отправленный в 13:45, позеленел тока в 14:11... неужели-таки покращилы?
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Карамболь
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