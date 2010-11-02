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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5731573257335734>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:46

  Doda написав:Помилково поповнив замість дебетної кредитку. Чи можна якось без комісії перевести власні кошти з кредитки ?

Ні
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:49

  BBC написав:
  Doda написав:Помилково поповнив замість дебетної кредитку. Чи можна якось без комісії перевести власні кошти з кредитки ?

Ні

А при закритті кредитки ? ( є ще одна)
Doda
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:59

  ruvex написав:
  clientage написав:
  demichh написав:Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?

Нее, нужно! С 19/07/18 начало новой стрижки аленей. Шерсть, правда летняя, некачественная будет, однако за нормальную цену -- 60грн за провтыканную 1 коп :mrgreen:

ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп :)) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит


Мда, это особенно актуально для горячих направлений Одесса, Бердянск...т.к. билеты там разлетаются на зорьке за считанные минуты от выброса в продажу. Копейка может стоить отдыха. :mrgreen:

Во-во, папаша привез целое купе за 770грн на мооре, и ему вдруХ не перепало 3..4 бутылочки янтарного напитка нашару -- весь отпуск насмарку... ой, на вишкрібки 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:05

  clientage написав:ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп :)) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить :idea: ), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит :wink:

clientage, добрый день. Если покупка была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то CachBack будет выплачен на ту часть покупки, которая выполнена за счет кредитных средств.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:08

Re: Альфа-Банк

Да. Вернут на тот счёт, что укажите, через 45 дней. По моему- не вариант.
Doda написав:
  BBC написав:
  Doda написав:Помилково поповнив замість дебетної кредитку. Чи можна якось без комісії перевести власні кошти з кредитки ?

Ні

А при закритті кредитки ? ( є ще одна)
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:10

Re: Альфа-Банк

Хочу публічно подякувати представнику банку на цій гілці особисто від себе (і можливо й від багатьох інших форумчан, які забажають приєднатися) за сумлінну працю, уважність до запитів клієнта, професіоналізм і швидкі відповіді. До цього часу на всі питання, яки виникали особисто в мене були надані точні й вичерпні відповіді, чим було зекономлено багато часу клієнта.
Дуже дякую!
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:20

  lel написав:Да. Вернут на тот счёт, что укажите, через 45 дней. По моему- не вариант.
А при закритті кредитки ? ( є ще одна)

Можете щось запропонувати? Можна в ПП.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:20

  Кочевник написав:
  Cler написав:
  Flamingo написав:по крайней мере Евро с карты в Евро в зоне Евро снимать можно

здесь тоже не всё так безоблачно... на прошлой неделе снимала евро с карты Альфы в итальянском банкомате Уникредита, который между прочим владеет на 9,9% банком Альфа, так вот Уникредит взял комисию за операцию 3 евро...

Сам унікредит взяв? В мене в Словаччині без комісії знімалися. Просто резервувалася більша сума на 15%, потім проводка проходла за номіналом.

именно Уникредит - сняла 250 евро, а в выписке 253...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:22

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп :)) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить :idea: ), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит :wink:

clientage, добрый день. Если покупка была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то CachBack будет выплачен на ту часть покупки, которая выполнена за счет кредитных средств.

Дякую, сонечко, за СУТТЄВЕ уточнення.
Таким чином, хлопці мої полюбе пива шарового посмакують! :lol:
Якщо шось не так, то чекайте на початку серпня чуток незадовільних запитів у особисті повід-ня :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:28

Ещё раз доброго дня Alfa_Bank
Скажите, а в расписании поездов на внешку в мабе (10/14/17) есть какие то изменения? Отправлял в 11:33 2 платежа на прокредит... В 14:07 немец уже зачислил оба платежа... платёж, отправленный в 13:45, позеленел тока в 14:11... неужели-таки покращилы? :wink:
Карамболь
 
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