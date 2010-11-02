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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5731573257335734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:37

  Карамболь написав:Ещё раз доброго дня Alfa_Bank
Скажите, а в расписании поездов на внешку в мабе (10/14/17) есть какие то изменения? Отправлял в 11:33 2 платежа на прокредит... В 14:07 немец уже зачислил оба платежа... платёж, отправленный в 13:45, позеленел тока в 14:11... неужели-таки покращилы? :wink:

Были сообщения что внутрибанк ходит за 30-40 минут, может и внешку в реальном времени уже пуляют
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:40

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.


Якщо не точно розрахував суму відсотків та сплатив більше - 60 грн. знімуть?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:50

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.


Якщо не точно розрахував суму відсотків та сплатив більше - 60 грн. знімуть?

V2, доброго дня. Ні, не знімуть, будуть власні кошти.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 13:56

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Но Алла УПОРНО превращает свою карту в кредитку без грейса, ещё и БЕЗусловно платную :(


Не зовсім зрозумів - в чому проблема закинути зверху 1 грн. та не турбуватись за нарахування 60 грн.? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:01

  V2 написав:
  clientage написав:Но Алла УПОРНО превращает свою карту в кредитку без грейса, ещё и БЕЗусловно платную :(


Не зовсім зрозумів - в чому проблема закинути зверху 1 грн. та не турбуватись за нарахування 60 грн.? :roll:

Я закину. У меня проблем нет
Но, вот пришлось в офисе устроить коллоквиум на эту тему, т.к. у меня там порядка 10чел, которым я сосватал Алку на протяжении 5..6 лет. И мы порядка 30мин обсуждали эту 1 коп. Ща вот рассылку сделал по своей ошибочке по начисления КБ за свои. Ну куча ж работы. Вот подумываю как умыть руки. Мож работу по-тихому сменить? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:13

  clientage написав:Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?


Ответ был предоставлен ранее:
"Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов."
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:27

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Мож работу по-тихому сменить?


Варіант. І на новому місці пропонувати Моню ;)
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:34

  V2 написав:
  clientage написав:Мож работу по-тихому сменить?


Варіант. І на новому місці пропонувати Моню ;)

Почти у всех Моня, Максимка/Эко и Б5. Вы понимаете какая у нас тут малина? Я в отпуск нормально уйти не могу :P :P

ПС. Особенно мне нравится Моня, из-за различный категорий КБ народ начал меняться др. с др. картами, докидывая др. др. денюжки. Реальные свинорылы, бедный Горох :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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