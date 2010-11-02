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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 13:37
Карамболь написав:
Ещё раз доброго дня Alfa_Bank
Скажите, а в расписании поездов на внешку в мабе (10/14/17) есть какие то изменения? Отправлял в 11:33 2 платежа на прокредит... В 14:07 немец уже зачислил оба платежа... платёж, отправленный в 13:45, позеленел тока в 14:11... неужели-таки покращилы?
Были сообщения что внутрибанк ходит за 30-40 минут, может и внешку в реальном времени уже пуляют
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:40
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.
Якщо не точно розрахував суму відсотків та сплатив більше - 60 грн. знімуть?
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V2
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Додано: Сер 27 чер, 2018 13:50
V2 написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов.
Якщо не точно розрахував суму відсотків та сплатив більше - 60 грн. знімуть?
V2, доброго дня. Ні, не знімуть, будуть власні кошти.
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V2
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:01
Я закину. У меня проблем нет
Но, вот пришлось в офисе устроить коллоквиум на эту тему, т.к. у меня там порядка 10чел, которым я сосватал Алку на протяжении 5..6 лет. И мы порядка 30мин обсуждали эту 1 коп. Ща вот рассылку сделал по своей ошибочке по начисления КБ за свои. Ну куча ж работы. Вот подумываю как умыть руки. Мож работу по-тихому сменить?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:13
clientage написав:
Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?
Ответ был предоставлен ранее:
"Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов."
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:27
clientage написав:
Мож работу по-тихому сменить?
Варіант. І на новому місці пропонувати Моню
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V2
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:34
V2 написав: clientage написав:
Мож работу по-тихому сменить?
Варіант. І на новому місці пропонувати Моню
Почти у всех Моня, Максимка/Эко и Б5. Вы понимаете какая у нас тут малина? Я в отпуск нормально уйти не могу
ПС. Особенно мне нравится Моня, из-за различный категорий КБ народ начал меняться др. с др. картами, докидывая др. др. денюжки. Реальные свинорылы, бедный Горох
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:50
Горох ввел удачно термин.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:33
clientage написав:
Особенно мне нравится Моня, из-за различный категорий КБ народ начал меняться др. с др. картами, докидывая др. др. денюжки. Реальные свинорылы, бедный Горох
Горох не учел что свинорыл может задействовать коллективную стратегию ))..да что он знает этот Горох о банковском деле и клиентах ?))))
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Сер 27 чер, 2018 11:20
d_12
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