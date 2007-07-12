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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5732573357345735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:52

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Я правильно памятаю, що з баксового дохлого сейфу у вихідні не зняти гроші?

Кочевник, доброго дня. При переказі з Доходного сейфу на картковий рахунок UAH/USD/EUR кошти зараховуються в режимі онлайн.
Особливості проведення платежу після 20:00:
кошти доступні клієнту для використання до 5:00 наступного дня. Після цього в онлайн кошти зникнуть (не будуть доступні клієнту) і з'являться вже на наступний робочий день після 6:00.

А як би такий регламент для Ощадного почитати так би мовити впевненого безперебійного його користування. Може напишете?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:54

  V2 написав:Не зовсім зрозумів - в чому проблема закинути зверху 1 грн. та не турбуватись за нарахування 60 грн.?

Какая-то из ранее проведенных операций может списаться в этот момент, в счет своих, и вы лишитесь кэшбека. Который, напомню, доходит до 25% грязными!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:05

Re: Альфа-Банк

Оф пред ,чуть выше , разяснил. Кешбек будет начислен- за вычетом своих денег. Так же и рассрочка. Но ради 10-25% кешбека буду, на всякий случай, убирать свои ср-ва.
wig написав:
  V2 написав:Не зовсім зрозумів - в чому проблема закинути зверху 1 грн. та не турбуватись за нарахування 60 грн.?

Какая-то из ранее проведенных операций может списаться в этот момент, в счет своих, и вы лишитесь кэшбека. Который, напомню, доходит до 25% грязными!
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:17

  mustbe написав:Из МАБа пропал счет ПлатинумБлек, к которому были привязаны две карты.
На счету было немного денюжек.
Особенно приятны такие "подарки" в последний рабочий день месяца.
Горячие куры блеют что-то невразумительное.
Ушел за помощью к местной в личку.


Вспомнился анекдот:
Потерян чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.

Фиг с ним, с этим ПлатинумБлек. Верните хотя бы деньги, которые на нем лежали
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:27

  mustbe написав:
  mustbe написав:Из МАБа пропал счет ПлатинумБлек, к которому были привязаны две карты.
На счету было немного денюжек.
Особенно приятны такие "подарки" в последний рабочий день месяца.
Горячие куры блеют что-то невразумительное.
Ушел за помощью к местной в личку.


Вспомнился анекдот:
Потерян чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.

Фиг с ним, с этим ПлатинумБлек. Верните хотя бы деньги, которые на нем лежали

так шо, со вчерашнего дня так и не появился? :shock:
У меня тож пропадал именно валютный на днях. Но после обновления странички появился :)
Ctrl-F5 :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:36

Не, не появился.
Наша Алла утром взяла проблему в работу. И пропала.
Неужели за целый день нельзя разобраться с вопросом ?
Подозреваю, что как минимум на ближайшие 4 дня я остался и без счета и без денег.

Ну как тут не вспомнить товарища Зверева...
mustbe
 
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