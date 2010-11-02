Кочевник написав:Я правильно памятаю, що з баксового дохлого сейфу у вихідні не зняти гроші?
Кочевник, доброго дня. При переказі з Доходного сейфу на картковий рахунок UAH/USD/EUR кошти зараховуються в режимі онлайн. Особливості проведення платежу після 20:00: кошти доступні клієнту для використання до 5:00 наступного дня. Після цього в онлайн кошти зникнуть (не будуть доступні клієнту) і з'являться вже на наступний робочий день після 6:00.
А як би такий регламент для Ощадного почитати так би мовити впевненого безперебійного його користування. Може напишете?
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mustbe написав:Из МАБа пропал счет ПлатинумБлек, к которому были привязаны две карты. На счету было немного денюжек. Особенно приятны такие "подарки" в последний рабочий день месяца. Горячие куры блеют что-то невразумительное. Ушел за помощью к местной в личку.
Вспомнился анекдот: Потерян чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
Фиг с ним, с этим ПлатинумБлек. Верните хотя бы деньги, которые на нем лежали
mustbe написав:Из МАБа пропал счет ПлатинумБлек, к которому были привязаны две карты. На счету было немного денюжек. Особенно приятны такие "подарки" в последний рабочий день месяца. Горячие куры блеют что-то невразумительное. Ушел за помощью к местной в личку.
Вспомнился анекдот: Потерян чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
Фиг с ним, с этим ПлатинумБлек. Верните хотя бы деньги, которые на нем лежали
так шо, со вчерашнего дня так и не появился? У меня тож пропадал именно валютный на днях. Но после обновления странички появился Ctrl-F5
Не, не появился. Наша Алла утром взяла проблему в работу. И пропала. Неужели за целый день нельзя разобраться с вопросом ? Подозреваю, что как минимум на ближайшие 4 дня я остался и без счета и без денег.