Да потому что тут благодарность с явным "душком". Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой. И все, кому она помогла, если они не страдают склерозом, сами ей плюсуют, выражая свою благодарность без посредников. А тут налицо явная погоня за плюсами за которые дают печеньки (медали). Этот пост сродни постам дяди Вани, который ничем особым не отличился, но написал пост на ветке суркисбразерс, чтобы к нему обращались в личку и он откроет секрет как рубить бабло по лёгкому. Секрет оказался тухлым, но дядя ваня за 2 поста "напилил" плюсов по меткому выражению Денвера ровно на 2 медали: гуру и мудреца. Тут случай , как на меня, аналогичный - использование огромного авторитета Виктории в своих мелко тщеславных целях. Буду рад ошибиться и даже публично принесу извинения, если это окажеться не так
clientage написав:Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?
Ответ был предоставлен ранее: "Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов."
Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?
2XL написав:Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?
Судя по тому, что у большинства обычных клиентов (которые снимают с кредитки нал, чтобы рассчитаться на кассе), кредитка аллы давно стало ругательным словом (из-за абонки, страховок, комиссий, которых они не умеют обходить), то очевидно что весь этот движ только чтобы насолить свинорылам. Пока что мимо, но видно что скоро добьют и нас.