Додано: Сер 27 чер, 2018 23:31

mephala написав: А че так слабо народ плюсует? Дайош в топ!

viewtopic.php?p=4395861#p4395861 А че так слабо народ плюсует? Дайош в топ!

Да потому что тут благодарность с явным "душком". Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой. И все, кому она помогла, если они не страдают склерозом, сами ей плюсуют, выражая свою благодарность без посредников. А тут налицо явная погоня за плюсами за которые дают печеньки (медали). Этот пост сродни постам дяди Вани, который ничем особым не отличился, но написал пост на ветке суркисбразерс, чтобы к нему обращались в личку и он откроет секрет как рубить бабло по лёгкому. Секрет оказался тухлым, но дядя ваня за 2 поста "напилил" плюсов по меткому выражению Денвера ровно на 2 медали: гуру и мудреца. Тут случай , как на меня, аналогичный - использование огромного авторитета Виктории в своих мелко тщеславных целях. Буду рад ошибиться и даже публично принесу извинения, если это окажеться не так