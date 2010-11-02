Да потому что тут благодарность с явным "душком". Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой. И все, кому она помогла, если они не страдают склерозом, сами ей плюсуют, выражая свою благодарность без посредников. А тут налицо явная погоня за плюсами за которые дают печеньки (медали). Этот пост сродни постам дяди Вани, который ничем особым не отличился, но написал пост на ветке суркисбразерс, чтобы к нему обращались в личку и он откроет секрет как рубить бабло по лёгкому. Секрет оказался тухлым, но дядя ваня за 2 поста "напилил" плюсов по меткому выражению Денвера ровно на 2 медали: гуру и мудреца. Тут случай , как на меня, аналогичный - использование огромного авторитета Виктории в своих мелко тщеславных целях. Буду рад ошибиться и даже публично принесу извинения, если это окажеться не так
clientage написав:Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?
Ответ был предоставлен ранее: "Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов."
Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?
2XL написав:Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?
Судя по тому, что у большинства обычных клиентов (которые снимают с кредитки нал, чтобы рассчитаться на кассе), кредитка аллы давно стало ругательным словом (из-за абонки, страховок, комиссий, которых они не умеют обходить), то очевидно что весь этот движ только чтобы насолить свинорылам. Пока что мимо, но видно что скоро добьют и нас.
2XL написав:Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?
Вроде ж разжевали уже - надо сверху добрасывать еще пару гривен.
И если есть рассрочки - эта пара гривен будет съедена рассрочками.
Если нет - то при расчете КБ и рассрочки эта пара гривен не будет особо влиять, кб насчитают и рассрочку предложат за сумму минус эту пару гривен. Ну или сразу в РД инициировать пополнение мобильного через маб (проводка вроде на след.день)
2XL написав:Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?
Судя по тому, что у большинства обычных клиентов (которые снимают с кредитки нал, чтобы рассчитаться на кассе), кредитка аллы давно стало ругательным словом (из-за абонки, страховок, комиссий, которых они не умеют обходить), то очевидно что весь этот движ только чтобы насолить свинорылам. Пока что мимо, но видно что скоро добьют и нас.
ну во первых алла лучшая кредитка для тех кто юзает нал в короткую. а во вторых есть надежда что смузисты сделают красные суммы в мабе даже если РД выпадает на выхи. во всяком случае у меня такие надежды после того как офпред сказала что вычисление процентов и РКО переставили в очередности из-за РД выпадающих на выхи. ну и в третьих если посчитать все плюсы и минусы вместе то кредитка от аллы никак не хуже того же примата ну и в четвертых смысл убеждать чела юзать карту если он этого сам не хочет?
mephala написав:ну и в третьих если посчитать все плюсы и минусы вместе то кредитка от аллы никак не хуже того же примата
Хуже. Посчитайте. Приблизительная точка безубыточности для человека без машины у кредитки аллы без страховок - около 4000. Добавте к этому геморой от всех этих проводок по счетам перед выхами, платы за смс, страховки и прочее и прочее. У привата все проще и бесплатно - закинул в тсо или с карты хоть в выходной, хоть нет 25 числа и гуляй. Моня вот тот же приват по простоте, но с еще и с кб. Пока видно что алла удерживается за счет своей любви к риску - лимиты хорошие дает. Но конкуренция ужесточается, что хорошо. А алла плюшки потихоньку режет. Посмотрим где будет капля переполнившая чашу терпения спонсоров