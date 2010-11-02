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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5733573457355736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:31

  mephala написав:А че так слабо народ плюсует? Дайош в топ!
viewtopic.php?p=4395861#p4395861

Да потому что тут благодарность с явным "душком". Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой. И все, кому она помогла, если они не страдают склерозом, сами ей плюсуют, выражая свою благодарность без посредников. А тут налицо явная погоня за плюсами за которые дают печеньки (медали). Этот пост сродни постам дяди Вани, который ничем особым не отличился, но написал пост на ветке суркисбразерс, чтобы к нему обращались в личку и он откроет секрет как рубить бабло по лёгкому. Секрет оказался тухлым, но дядя ваня за 2 поста "напилил" плюсов по меткому выражению Денвера ровно на 2 медали: гуру и мудреца. Тут случай , как на меня, аналогичный - использование огромного авторитета Виктории в своих мелко тщеславных целях. Буду рад ошибиться и даже публично принесу извинения, если это окажеться не так :?
Молчунъ
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:05

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Так что в результате обсуждения нового регламента: нужно до РД на кредитку, по копейке закидывать, на каждые 1000 грн. потраченных кредитных средств, или все по старому?


Ответ был предоставлен ранее:
"Если выполнены условия льготного периода, то за безналичные операции в дату биллинга списываются проценты по ставке 0,01% годовых. Если сумма рассчитанных процентов составит 1 коп. и более, то рассчитается РКО. Для не расчета РКО (при условии, что отключены платные услуги) достаточно до биллинга внести сумму процентов."
Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:10

-VICTOR-
https://kakpishem.ru/pishem-pravilno-sl ... etsya.html
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:15

  Молчунъ написав:Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой.


Ну даже если и знают, то лишний раз ей об этом напомнить как по мне и не лишнее.

Нам не тяжело, а ей приятно :)

Позволя себе немного перефразировать Сервантеса:
ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как внимание.

Виктория, вы молодец :)
Прошу ставить плюсы напрямую нашей леди в профиль (пыц), мне ее плюсов не надо.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:17

Re: Альфа-Банк

Альфа-банк одна из самых гнилых конторок. Жаль что еще не в фонде
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:22

  jokk написав:Альфа-банк одна из самых гнилых конторок. Жаль что еще не в фонде

Толсто как-то :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:25

  2XL написав:Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?

Судя по тому, что у большинства обычных клиентов (которые снимают с кредитки нал, чтобы рассчитаться на кассе), кредитка аллы давно стало ругательным словом (из-за абонки, страховок, комиссий, которых они не умеют обходить), то очевидно что весь этот движ только чтобы насолить свинорылам. Пока что мимо, но видно что скоро добьют и нас.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:29

  2XL написав:Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?

Вроде ж разжевали уже - надо сверху добрасывать еще пару гривен.

И если есть рассрочки - эта пара гривен будет съедена рассрочками.

Если нет - то при расчете КБ и рассрочки эта пара гривен не будет особо влиять, кб насчитают и рассрочку предложат за сумму минус эту пару гривен. Ну или сразу в РД инициировать пополнение мобильного через маб (проводка вроде на след.день)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:50

  Bosstone написав:
  2XL написав:Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?

Судя по тому, что у большинства обычных клиентов (которые снимают с кредитки нал, чтобы рассчитаться на кассе), кредитка аллы давно стало ругательным словом (из-за абонки, страховок, комиссий, которых они не умеют обходить), то очевидно что весь этот движ только чтобы насолить свинорылам. Пока что мимо, но видно что скоро добьют и нас.

ну во первых алла лучшая кредитка для тех кто юзает нал в короткую.
а во вторых есть надежда что смузисты сделают красные суммы в мабе даже если РД выпадает на выхи. во всяком случае у меня такие надежды после того как офпред сказала что вычисление процентов и РКО переставили в очередности из-за РД выпадающих на выхи.
ну и в третьих если посчитать все плюсы и минусы вместе то кредитка от аллы никак не хуже того же примата
ну и в четвертых смысл убеждать чела юзать карту если он этого сам не хочет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 01:41

  mephala написав:ну и в третьих если посчитать все плюсы и минусы вместе то кредитка от аллы никак не хуже того же примата

Хуже.
Посчитайте. Приблизительная точка безубыточности для человека без машины у кредитки аллы без страховок - около 4000.
Добавте к этому геморой от всех этих проводок по счетам перед выхами, платы за смс, страховки и прочее и прочее.
У привата все проще и бесплатно - закинул в тсо или с карты хоть в выходной, хоть нет 25 числа и гуляй.
Моня вот тот же приват по простоте, но с еще и с кб.
Пока видно что алла удерживается за счет своей любви к риску - лимиты хорошие дает. Но конкуренция ужесточается, что хорошо.
А алла плюшки потихоньку режет. Посмотрим где будет капля переполнившая чашу терпения спонсоров :)
curiousobro
 
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