Це не так. Я переважну більшість часу на форумі через Tapatalk, бо читати на смартфоні зручніше саме через тапку ніж через сайт, і навіть не знаю як перевірити скільки в мене всього плюсів. Якщо людина хоче багато плюсів, вона багато пише, а я пишу мало, бо більше читаю, і мені байдуже скільки там подяк за мої пости. Ця подяка щира, і жодного слова я б у ній не змінив. Можливо вона трохи незвично звучить у наш час, але то від серця. Представник до своїх обов'язків ставиться професійно і відповідально, і дуже багато роботи яку він робить, в публічних постах не видно, бо я гадаю що великий відсоток форумчан вирішує свої питання у приватних повідомленнях. Саме тому я вирішив подякувати саме публічно, щоб у разі, якщо, наприклад, керівництво представника теж читає форум, воно це помітило і можливо якось відзначило. Перевірити, що я наприклад справжній клієнт, а не якийсь там бот, вони напевно зможуть. Ось і все. Все просто. Жаль, що Ви впершу чергу побачили щось погане і через це у вашій уяві виникли якісь підозри щодо моїх мотивів. Публічні вибачення, як і плюси, мені не потрібні. Але все одно дякую тим, хто приєднався. Це плюси саме представнику, а не мені. Якби була технічна можливість їх представнику подарувати... саме так, не просто наставити плюсів від себе, а подарувати свої, то я б напевно розміщував би набагато більше повідомлень на цьому форумі. Адміністрація форуму може подумати над ідеєю. До речі, за неї теж плюсів не треба. Дякую всім, хто дочитав до кінця!
Да потому что тут благодарность с явным "душком". Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой. И все, кому она помогла, если они не страдают склерозом, сами ей плюсуют, выражая свою благодарность без посредников. А тут налицо явная погоня за плюсами за которые дают печеньки (медали). Этот пост сродни постам дяди Вани, который ничем особым не отличился, но написал пост на ветке суркисбразерс, чтобы к нему обращались в личку и он откроет секрет как рубить бабло по лёгкому. Секрет оказался тухлым, но дядя ваня за 2 поста "напилил" плюсов по меткому выражению Денвера ровно на 2 медали: гуру и мудреца. Тут случай , как на меня, аналогичный - использование огромного авторитета Виктории в своих мелко тщеславных целях. Буду рад ошибиться и даже публично принесу извинения, если это окажеться не так
Подведем итоги. Плюсы для свинорылов: 1. Лимит 2. МАБ 3. Дешевый короткий нал (в отдельных ТП) 4. Рассрочка 0% 5. Кешбек (в отдельных МСС) 6. Беспиновая оплата через ПОС Минусы для свинорылов: 1. Сложные условия тарифов 2. Ловушки с комиссиями и абонплатами 3. Отсутствие бесконтактных карт
Плюсы для спонсоров: 1. Лимит Минусы для спонсоров: 1. Больше одного тарифа 2. Сложные условия тарифов 3. Страховки 4. Большие комиссии
mephala написав:ну и в третьих если посчитать все плюсы и минусы вместе то кредитка от аллы никак не хуже того же примата
Хуже. Посчитайте. Приблизительная точка безубыточности для человека без машины у кредитки аллы без страховок - около 4000. Добавте к этому геморой от всех этих проводок по счетам перед выхами, платы за смс, страховки и прочее и прочее. У привата все проще и бесплатно - закинул в тсо или с карты хоть в выходной, хоть нет 25 числа и гуляй. Моня вот тот же приват по простоте, но с еще и с кб. Пока видно что алла удерживается за счет своей любви к риску - лимиты хорошие дает. Но конкуренция ужесточается, что хорошо. А алла плюшки потихоньку режет. Посмотрим где будет капля переполнившая чашу терпения спонсоров
я сравнивал с бегемотом. а теперь считаем. у чела максимка и он тратит например 500 грн на бенз, 1000 на кафе и 3000 на продукты. итого кешбека 15+50+60=125 грн. чел отключил страховки которых у бегемота тоже нет. чел не жмется и платит 60 грн аллюсику каждый месяц. ну и за смс 15 грн. и заметьте бегемот уже по мелким операциям смс не шлет. даже за деньги. итого у чела 50 грн остается на руках после оплаты услуг аллы из кешбечных денег. грейс тоже до 55 дней так как 60 грн заплачено. да канеш у бегемота проще с закрытием задолженности для оленей так как ТСО есть на каждом углу и закрытие долга бегемот считает сразу а не когда там оно распределится по счету что оленям значительно легче и удобнее. но зато у аллы меньше меньше процент. особенно если оленю дойдет что можно купить за 750 грн карту и не париться. правда у аллы 15 грн закинуть на кредитку в банкомате. ну тогда у оленя останется 35 грн из кешбечных. правда можно воспользоваться и другими бесплатными каналами. но зато у аллы есть еще рассрочки. так что алла однозначно лучше бегемота. а вот с моней ей конкурировать сложнее. тут согласен.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 28 чер, 2018 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Молчунъ написав:Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой.
Ну даже если и знают, то лишний раз ей об этом напомнить как по мне и не лишнее.
Нам не тяжело, а ей приятно
Виктория, вы молодец Прошу ставить плюсы напрямую нашей леди в профиль (пыц), мне ее плюсов не надо.
Тут я с вами полностью согласен. Лишних комплиментов да ещё женщине не бывает никогда. Но делается это не так как сделал предыдущий оратор. Любой человек, которому помогла Виктория, не только "плюсует" ей, но и пишет что-то приятное в виде комплимента и тогда это выглядит естественно, а не так как в данном случае. Так было всегда - многие стремились на чужом горбу в рай въехать (с). Я не имею ничего личного к оратору, возможно он прекрасный человек и хороший семьянин (с) , и он просто не правильно сформулировал свою мысль (от избытка чувств конечно), но выглядело это не очень красиво. Почему - описал ранее
Молчунъ написав:Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой.
Ну даже если и знают, то лишний раз ей об этом напомнить как по мне и не лишнее.
Нам не тяжело, а ей приятно
Виктория, вы молодец Прошу ставить плюсы напрямую нашей леди в профиль (пыц), мне ее плюсов не надо.
Тут я с вами полностью согласен. Лишних комплиментов да ещё женщине не бывает никогда. Но делается это не так как сделал предыдущий оратор. Любой человек, которому помогла Виктория, не только "плюсует" ей, но и пишет что-то приятное в виде комплимента и тогда это выглядит естественно, а не так как в данном случае. Так было всегда - многие стремились на чужом горбу в рай въехать (с). Я не имею ничего личного к оратору, возможно он прекрасный человек и хороший семьянин (с) , и он просто не правильно сформулировал свою мысль (от избытка чувств конечно), но выглядело это не очень красиво. Почему - описал ранее
Ну вже вибачайте. Що означає неправильно? Пишу як хочу. Чи Ви маєте якусь монополію на те, як це треба робити? Думку свою висловив саме так як і хотів. Свою позицію трохи вище розтлумачив. Можливо ваш пост декому здається таким собі висловленням заздрісті через ті плюси, але я особисто не хочу думати нічого поганого. Ваші звинувачення безпідставні. Читати таке про себе неприємно, власне як і виправдовуватися. Дуже складно відповідати на подібне. Про тебе публічно висловлюють щось погане, а ти спробуй довести що це насправді не так... Як там хтось казав: "Вы не рефлексируйте, распространяйте, пусть отбиваются".