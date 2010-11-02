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банках (гарне і погане) / Альфа-Банк Альфа-Банк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 5735573657375738> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 901 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 192 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 16% 145 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 140 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 249 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 175 Всього голосів : 901 Додано: Чет 28 чер, 2018 08:59 Re: Альфа-Банк

Я переважну більшість часу на форумі через Tapatalk, бо читати на смартфоні зручніше саме через тапку ніж через сайт, і навіть не знаю як перевірити скільки в мене всього плюсів. Якщо людина хоче багато плюсів, вона багато пише, а я пишу мало, бо більше читаю, і мені байдуже скільки там подяк за мої пости. Ця подяка щира, і жодного слова я б у ній не змінив. Можливо вона трохи незвично звучить у наш час, але то від серця. Представник до своїх обов'язків ставиться професійно і відповідально, і дуже багато роботи яку він робить, в публічних постах не видно, бо я гадаю що великий відсоток форумчан вирішує свої питання у приватних повідомленнях. Саме тому я вирішив подякувати саме публічно, щоб у разі, якщо, наприклад, керівництво представника теж читає форум, воно це помітило і можливо якось відзначило. Перевірити, що я наприклад справжній клієнт, а не якийсь там бот, вони напевно зможуть.

Ось і все. Все просто. Жаль, що Ви впершу чергу побачили щось погане і через це у вашій уяві виникли якісь підозри щодо моїх мотивів.

Публічні вибачення, як і плюси, мені не потрібні. Але все одно дякую тим, хто приєднався. Це плюси саме представнику, а не мені. Якби була технічна можливість їх представнику подарувати... саме так, не просто наставити плюсів від себе, а подарувати свої, то я б напевно розміщував би набагато більше повідомлень на цьому форумі . Адміністрація форуму може подумати над ідеєю. До речі, за неї теж плюсів не треба .

Дякую всім, хто дочитав до кінця!



Молчунъ написав: mephala написав: А че так слабо народ плюсует? Дайош в топ!

viewtopic.php?p=4395861#p4395861 А че так слабо народ плюсует? Дайош в топ!

Да потому что тут благодарность с явным "душком". Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой. И все, кому она помогла, если они не страдают склерозом, сами ей плюсуют, выражая свою благодарность без посредников. А тут налицо явная погоня за плюсами за которые дают печеньки (медали). Этот пост сродни постам дяди Вани, который ничем особым не отличился, но написал пост на ветке суркисбразерс, чтобы к нему обращались в личку и он откроет секрет как рубить бабло по лёгкому. Секрет оказался тухлым, но дядя ваня за 2 поста "напилил" плюсов по меткому выражению Денвера ровно на 2 медали: гуру и мудреца. Тут случай , как на меня, аналогичный - использование огромного авторитета Виктории в своих мелко тщеславных целях. Буду рад ошибиться и даже публично принесу извинения, если это окажеться не так Да потому что тут благодарность с явным "душком". Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой. И все, кому она помогла, если они не страдают склерозом, сами ей плюсуют, выражая свою благодарность без посредников. А тут налицо явная погоня за плюсами за которые дают печеньки (медали). Этот пост сродни постам дяди Вани, который ничем особым не отличился, но написал пост на ветке суркисбразерс, чтобы к нему обращались в личку и он откроет секрет как рубить бабло по лёгкому. Секрет оказался тухлым, но дядя ваня за 2 поста "напилил" плюсов по меткому выражению Денвера ровно на 2 медали: гуру и мудреца. Тут случай , как на меня, аналогичный - использование огромного авторитета Виктории в своих мелко тщеславных целях. Буду рад ошибиться и даже публично принесу извинения, если это окажеться не так Це не так.Я переважну більшість часу на форумі через Tapatalk, бо читати на смартфоні зручніше саме через тапку ніж через сайт, і навіть не знаю як перевірити скільки в мене всього плюсів. Якщо людина хоче багато плюсів, вона багато пише, а я пишу мало, бо більше читаю, і мені байдуже скільки там подяк за мої пости. Ця подяка щира, і жодного слова я б у ній не змінив. Можливо вона трохи незвично звучить у наш час, але то від серця. Представник до своїх обов'язків ставиться професійно і відповідально, і дуже багато роботи яку він робить, в публічних постах не видно, бо я гадаю що великий відсоток форумчан вирішує свої питання у приватних повідомленнях. Саме тому я вирішив подякувати саме публічно, щоб у разі, якщо, наприклад, керівництво представника теж читає форум, воно це помітило і можливо якось відзначило. Перевірити, що я наприклад справжній клієнт, а не якийсь там бот, вони напевно зможуть.Ось і все. Все просто. Жаль, що Ви впершу чергу побачили щось погане і через це у вашій уяві виникли якісь підозри щодо моїх мотивів.Публічні вибачення, як і плюси, мені не потрібні. Але все одно дякую тим, хто приєднався. Це плюси саме представнику, а не мені. Якби була технічна можливість їх представнику подарувати... саме так, не просто наставити плюсів від себе, а подарувати свої, то я б напевно розміщував би набагато більше повідомлень на цьому форумі. Адміністрація форуму може подумати над ідеєю. До речі, за неї теж плюсів не требаДякую всім, хто дочитав до кінця! adamsmittttt Повідомлень: 949 З нами з: 27.03.15 Подякував: 778 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 09:26 Подведем итоги.

Плюсы для свинорылов:

1. Лимит

2. МАБ

3. Дешевый короткий нал (в отдельных ТП)

4. Рассрочка 0%

5. Кешбек (в отдельных МСС)

6. Беспиновая оплата через ПОС

Минусы для свинорылов:

1. Сложные условия тарифов

2. Ловушки с комиссиями и абонплатами

3. Отсутствие бесконтактных карт



Плюсы для спонсоров:

1. Лимит

Минусы для спонсоров:

1. Больше одного тарифа

2. Сложные условия тарифов

3. Страховки

4. Большие комиссии Bosstone Повідомлень: 742 З нами з: 21.04.10 Подякував: 531 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 09:31 curiousobro написав: mephala написав: ну и в третьих если посчитать все плюсы и минусы вместе то кредитка от аллы никак не хуже того же примата

ну и в третьих если посчитать все плюсы и минусы вместе то кредитка от аллы никак не хуже того же примата

Хуже.

Посчитайте. Приблизительная точка безубыточности для человека без машины у кредитки аллы без страховок - около 4000.

Добавте к этому геморой от всех этих проводок по счетам перед выхами, платы за смс, страховки и прочее и прочее.

У привата все проще и бесплатно - закинул в тсо или с карты хоть в выходной, хоть нет 25 числа и гуляй.

Моня вот тот же приват по простоте, но с еще и с кб.

Пока видно что алла удерживается за счет своей любви к риску - лимиты хорошие дает. Но конкуренция ужесточается, что хорошо.

А алла плюшки потихоньку режет. Посмотрим где будет капля переполнившая чашу терпения спонсоров Хуже.Посчитайте. Приблизительная точка безубыточности для человека без машины у кредитки аллы без страховок - около 4000.Добавте к этому геморой от всех этих проводок по счетам перед выхами, платы за смс, страховки и прочее и прочее.У привата все проще и бесплатно - закинул в тсо или с карты хоть в выходной, хоть нет 25 числа и гуляй.Моня вот тот же приват по простоте, но с еще и с кб.Пока видно что алла удерживается за счет своей любви к риску - лимиты хорошие дает. Но конкуренция ужесточается, что хорошо.А алла плюшки потихоньку режет. Посмотрим где будет капля переполнившая чашу терпения спонсоров

я сравнивал с бегемотом.

а теперь считаем.

у чела максимка и он тратит например 500 грн на бенз, 1000 на кафе и 3000 на продукты. итого кешбека 15+50+60=125 грн. чел отключил страховки которых у бегемота тоже нет. чел не жмется и платит 60 грн аллюсику каждый месяц. ну и за смс 15 грн. и заметьте бегемот уже по мелким операциям смс не шлет. даже за деньги.

итого у чела 50 грн остается на руках после оплаты услуг аллы из кешбечных денег.

грейс тоже до 55 дней так как 60 грн заплачено.

да канеш у бегемота проще с закрытием задолженности для оленей так как ТСО есть на каждом углу и закрытие долга бегемот считает сразу а не когда там оно распределится по счету что оленям значительно легче и удобнее. но зато у аллы меньше меньше процент. особенно если оленю дойдет что можно купить за 750 грн карту и не париться. правда у аллы 15 грн закинуть на кредитку в банкомате. ну тогда у оленя останется 35 грн из кешбечных. правда можно воспользоваться и другими бесплатными каналами.

но зато у аллы есть еще рассрочки.

так что алла однозначно лучше бегемота.

а вот с моней ей конкурировать сложнее. тут согласен. я сравнивал с бегемотом.а теперь считаем.у чела максимка и он тратит например 500 грн на бенз, 1000 на кафе и 3000 на продукты. итого кешбека 15+50+60=125 грн. чел отключил страховки которых у бегемота тоже нет. чел не жмется и платит 60 грн аллюсику каждый месяц. ну и за смс 15 грн. и заметьте бегемот уже по мелким операциям смс не шлет. даже за деньги.итого у чела 50 грн остается на руках после оплаты услуг аллы из кешбечных денег.грейс тоже до 55 дней так как 60 грн заплачено.да канеш у бегемота проще с закрытием задолженности для оленей так как ТСО есть на каждом углу и закрытие долга бегемот считает сразу а не когда там оно распределится по счету что оленям значительно легче и удобнее. но зато у аллы меньше меньше процент. особенно если оленю дойдет что можно купить за 750 грн карту и не париться. правда у аллы 15 грн закинуть на кредитку в банкомате. ну тогда у оленя останется 35 грн из кешбечных. правда можно воспользоваться и другими бесплатными каналами.но зато у аллы есть еще рассрочки.так что алла однозначно лучше бегемота.а вот с моней ей конкурировать сложнее. тут согласен. Востаннє редагувалось mephala в Чет 28 чер, 2018 09:38, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 3149 З нами з: 07.04.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 09:36 curiousobro написав: Молчунъ написав: Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой. Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой.



Ну даже если и знают, то лишний раз ей об этом напомнить как по мне и не лишнее.



Нам не тяжело, а ей приятно



Виктория, вы молодец

Прошу ставить плюсы напрямую нашей леди в профиль ( Ну даже если и знают, то лишний раз ей об этом напомнить как по мне и не лишнее.Нам не тяжело, а ей приятноВиктория, вы молодецПрошу ставить плюсы напрямую нашей леди в профиль ( пыц ), мне ее плюсов не надо.

Тут я с вами полностью согласен. Лишних комплиментов да ещё женщине не бывает никогда. Но делается это не так как сделал предыдущий оратор. Любой человек, которому помогла Виктория, не только "плюсует" ей, но и пишет что-то приятное в виде комплимента и тогда это выглядит естественно, а не так как в данном случае. Так было всегда - многие стремились на чужом горбу в рай въехать (с). Я не имею ничего личного к оратору, возможно он прекрасный человек и хороший семьянин (с) , и он просто не правильно сформулировал свою мысль (от избытка чувств конечно), но выглядело это не очень красиво. Почему - описал ранее Тут я с вами полностью согласен. Лишних комплиментов да ещё женщине не бывает. Но делается это не так как сделал предыдущий оратор. Любой человек, которому помогла Виктория, не только "плюсует" ей, но и пишет что-то приятное в виде комплимента и тогда это выглядит естественно, а не так как в данном случае. Так было всегда - многие стремились на чужом горбу в рай въехать (с). Я не имею ничего личного к оратору, возможно он прекрасный человек и хороший семьянин (с), и он просто не правильно сформулировал свою мысль (от избытка чувств конечно), но выглядело это не очень красиво. Почему - описал ранее Молчунъ Повідомлень: 271 З нами з: 18.11.10 Подякував: 6 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 10:11 Re: Альфа-Банк Молчунъ написав: curiousobro написав: Молчунъ написав: Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой. Все и без этих душещипательных дифирамбов знают, что оф. представитель на форумах Виктория, наш первый друг и помощник в не всегда безоблачных отношениях с Аллой.



Ну даже если и знают, то лишний раз ей об этом напомнить как по мне и не лишнее.



Нам не тяжело, а ей приятно



Виктория, вы молодец

Прошу ставить плюсы напрямую нашей леди в профиль ( Ну даже если и знают, то лишний раз ей об этом напомнить как по мне и не лишнее.Нам не тяжело, а ей приятноВиктория, вы молодецПрошу ставить плюсы напрямую нашей леди в профиль ( пыц ), мне ее плюсов не надо.

Тут я с вами полностью согласен. Лишних комплиментов да ещё женщине не бывает никогда. Но делается это не так как сделал предыдущий оратор. Любой человек, которому помогла Виктория, не только "плюсует" ей, но и пишет что-то приятное в виде комплимента и тогда это выглядит естественно, а не так как в данном случае. Так было всегда - многие стремились на чужом горбу в рай въехать (с). Я не имею ничего личного к оратору, возможно он прекрасный человек и хороший семьянин (с) , и он просто не правильно сформулировал свою мысль (от избытка чувств конечно), но выглядело это не очень красиво. Почему - описал ранее Тут я с вами полностью согласен. Лишних комплиментов да ещё женщине не бывает. Но делается это не так как сделал предыдущий оратор. Любой человек, которому помогла Виктория, не только "плюсует" ей, но и пишет что-то приятное в виде комплимента и тогда это выглядит естественно, а не так как в данном случае. Так было всегда - многие стремились на чужом горбу в рай въехать (с). Я не имею ничего личного к оратору, возможно он прекрасный человек и хороший семьянин (с), и он просто не правильно сформулировал свою мысль (от избытка чувств конечно), но выглядело это не очень красиво. Почему - описал ранее



Ну вже вибачайте. Що означає неправильно? Пишу як хочу. Чи Ви маєте якусь монополію на те, як це треба робити? Думку свою висловив саме так як і хотів. Свою позицію трохи вище розтлумачив. Можливо ваш пост декому здається таким собі висловленням заздрісті через ті плюси, але я особисто не хочу думати нічого поганого. Ваші звинувачення безпідставні. Читати таке про себе неприємно, власне як і виправдовуватися. Дуже складно відповідати на подібне. Про тебе публічно висловлюють щось погане, а ти спробуй довести що це насправді не так... Як там хтось казав: "Вы не рефлексируйте, распространяйте, пусть отбиваются". Ну вже вибачайте. Що означає неправильно? Пишу як хочу. Чи Ви маєте якусь монополію на те, як це треба робити? Думку свою висловив саме так як і хотів. Свою позицію трохи вище розтлумачив. Можливо ваш пост декому здається таким собі висловленням заздрісті через ті плюси, але я особисто не хочу думати нічого поганого. Ваші звинувачення безпідставні. Читати таке про себе неприємно, власне як і виправдовуватися. Дуже складно відповідати на подібне. Про тебе публічно висловлюють щось погане, а ти спробуй довести що це насправді не так... Як там хтось казав: "Вы не рефлексируйте, распространяйте, пусть отбиваются". adamsmittttt Повідомлень: 949 З нами з: 27.03.15 Подякував: 778 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 10:34 Bosstone написав: Подведем итоги.

Плюсы для свинорылов:

1. Лимит

2. МАБ

3. Дешевый короткий нал (в отдельных ТП)

4. Рассрочка 0%

5. Кешбек (в отдельных МСС)

6. Беспиновая оплата через ПОС

Минусы для свинорылов:

1. Сложные условия тарифов

2. Ловушки с комиссиями и абонплатами

3. Отсутствие бесконтактных карт



Плюсы для спонсоров:

1. Лимит

Минусы для спонсоров:

1. Больше одного тарифа

2. Сложные условия тарифов

3. Страховки

4. Большие комиссии Подведем итоги.Плюсы для свинорылов:1. Лимит2. МАБ3. Дешевый короткий нал (в отдельных ТП)4. Рассрочка 0%5. Кешбек (в отдельных МСС)6. Беспиновая оплата через ПОСМинусы для свинорылов:1. Сложные условия тарифов2. Ловушки с комиссиями и абонплатами3. Отсутствие бесконтактных картПлюсы для спонсоров:1. ЛимитМинусы для спонсоров:1. Больше одного тарифа2. Сложные условия тарифов3. Страховки4. Большие комиссии



Для свинорылов нету никаких минусов.

Они ж на то и свинорылы, чтобы проскальзывать через ловушки своим тренированым мозКом

В основном проблемы у спонсоров, их Алла стрижет нормально. Для свинорылов нету никаких минусов.Они ж на то и свинорылы, чтобы проскальзывать через ловушки своим тренированым мозКомВ основном проблемы у спонсоров, их Алла стрижет нормально. curiousobro Повідомлень: 1038 З нами з: 21.07.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 10:38 Re: Альфа-Банк curiousobro написав: Для свинорылов нету никаких минусов Для свинорылов нету никаких минусов

Ага, просто физзарядка для мосХа Ага, просто физзарядка для мосХа ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24740 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1979 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 10:45 mephala написав: я сравнивал с бегемотом.

а теперь считаем.

у чела максимка и он тратит например 500 грн на бенз, 1000 на кафе и 3000 на продукты. итого кешбека 15+50+60=125 грн. чел отключил страховки которых у бегемота тоже нет. чел не жмется и платит 60 грн аллюсику каждый месяц. ну и за смс 15 грн. и заметьте бегемот уже по мелким операциям смс не шлет. даже за деньги.

итого у чела 50 грн остается на руках после оплаты услуг аллы из кешбечных денег.

грейс тоже до 55 дней так как 60 грн заплачено.

да канеш у бегемота проще с закрытием задолженности для оленей так как ТСО есть на каждом углу и закрытие долга бегемот считает сразу а не когда там оно распределится по счету что оленям значительно легче и удобнее. но зато у аллы меньше меньше процент. особенно если оленю дойдет что можно купить за 750 грн карту и не париться. правда у аллы 15 грн закинуть на кредитку в банкомате. ну тогда у оленя останется 35 грн из кешбечных. правда можно воспользоваться и другими бесплатными каналами.

но зато у аллы есть еще рассрочки.

так что алла однозначно лучше бегемота.

а вот с моней ей конкурировать сложнее. тут согласен. я сравнивал с бегемотом.а теперь считаем.у чела максимка и он тратит например 500 грн на бенз, 1000 на кафе и 3000 на продукты. итого кешбека 15+50+60=125 грн. чел отключил страховки которых у бегемота тоже нет. чел не жмется и платит 60 грн аллюсику каждый месяц. ну и за смс 15 грн. и заметьте бегемот уже по мелким операциям смс не шлет. даже за деньги.итого у чела 50 грн остается на руках после оплаты услуг аллы из кешбечных денег.грейс тоже до 55 дней так как 60 грн заплачено.да канеш у бегемота проще с закрытием задолженности для оленей так как ТСО есть на каждом углу и закрытие долга бегемот считает сразу а не когда там оно распределится по счету что оленям значительно легче и удобнее. но зато у аллы меньше меньше процент. особенно если оленю дойдет что можно купить за 750 грн карту и не париться. правда у аллы 15 грн закинуть на кредитку в банкомате. ну тогда у оленя останется 35 грн из кешбечных. правда можно воспользоваться и другими бесплатными каналами.но зато у аллы есть еще рассрочки.так что алла однозначно лучше бегемота.а вот с моней ей конкурировать сложнее. тут согласен.

При 4К суммарно и из них 1К спускать в кафешках - нереальный сценарий.

Убрать эту 1000 и перенести ее в суперы - более вероятный вариант.

Получится 15+80=95.

Потом сверху накатить кролячий налох - 95*80.5%=~76

Потом не забыть абонку -60 грн

Потом не забыть СМСки -15 грн

Потом не забыть налог на кассу - 15/50 грн

Потом не забыть налог на внушаемость - страхивочка - пусть 20 грн на лимиту 12К



Итого получается для спонсора стабильный минус 30-60 грн за карту. А то и больше если там были снятия нала и тд



Так что Альфа выгодна только когда есть капитан (друг/сотрудник) типа clientage, который проведет через бурные потоки Альфовских тарифов



Не виню Аллу, она зарабатывает как может и она молодец в этом

Но рано или поздно эти пощипывания вылезут боком. При 4К суммарно и из них 1К спускать в кафешках - нереальный сценарий.Убрать эту 1000 и перенести ее в суперы - более вероятный вариант.Получится 15+80=95.Потом сверху накатить кролячий налох - 95*80.5%=~76Потом не забыть абонку -60 грнПотом не забыть СМСки -15 грнПотом не забыть налог на кассу - 15/50 грнПотом не забыть налог на внушаемость - страхивочка - пусть 20 грн на лимиту 12КИтого получается для спонсора стабильный минус 30-60 грн за карту. А то и больше если там были снятия нала и тдТак что Альфа выгодна только когда есть капитан (друг/сотрудник) типа, который проведет через бурные потоки Альфовских тарифовНе виню Аллу, она зарабатывает как может и она молодец в этомНо рано или поздно эти пощипывания вылезут боком. curiousobro Повідомлень: 1038 З нами з: 21.07.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 116 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 11:10 curiousobro

хорошо. пойдем по вашей схеме.

-60 грн абонка

-15 грн смски

-15 грн за гашение в банкомате.

итого за обслуживание алла берет 90 грн. канеш олень идущий в кассу заплатит больше но это клинический случай.

страховки считать не вижу смысла так как они отключаемые да и у примата тоже их часто навязывают.

теперь посчитаем плюсы по карте от кэшбека

1000 грн на кафешку. любой вменяемый человек в обед ест. заложено из расчета 20 рабочих дней по 50 грн.

3000 на суперы. дома нужно ужинать да и выходных 10 штук в месяце.

1000 грн на бенз. из расчета 20 км в день при расходе 5л на 100 км.

итого кэшбэк 140грн или чистоганом 112грн.

итого чел не сильно замарочивающийся с тем как обойти подводные камни аллы даже в плюсе немного. и чем больше чел тратит тем этот плюс больше.

при том что процент за кредитную линию у бегемота выше.

плюс в отличие от бегемота у аллы можно иметь две кредитки.

и снимать наличку не с максимки а с отдельной карты. эко или готивочка.

так что алла лучше бегемота даже для обычного чела который не страдает свинорыльством =)

но вот с моней и тасей тягаться ей тяжелее. с этим не поспориш. mephala Повідомлень: 3149 З нами з: 07.04.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 12:16 mephala написав: curiousobro

хорошо. пойдем по вашей схеме.

-60 грн абонка

-15 грн смски

-15 грн за гашение в банкомате.

итого за обслуживание алла берет 90 грн. канеш олень идущий в кассу заплатит больше но это клинический случай.

страховки считать не вижу смысла так как они отключаемые да и у примата тоже их часто навязывают.

теперь посчитаем плюсы по карте от кэшбека

1000 грн на кафешку. любой вменяемый человек в обед ест. заложено из расчета 20 рабочих дней по 50 грн.

3000 на суперы. дома нужно ужинать да и выходных 10 штук в месяце.

1000 грн на бенз. из расчета 20 км в день при расходе 5л на 100 км.

итого кэшбэк 140грн или чистоганом 112грн.

итого чел не сильно замарочивающийся с тем как обойти подводные камни аллы даже в плюсе немного. и чем больше чел тратит тем этот плюс больше.

при том что процент за кредитную линию у бегемота выше.

плюс в отличие от бегемота у аллы можно иметь две кредитки.

и снимать наличку не с максимки а с отдельной карты. эко или готивочка.

так что алла лучше бегемота даже для обычного чела который не страдает свинорыльством =)

но вот с моней и тасей тягаться ей тяжелее. с этим не поспориш. хорошо. пойдем по вашей схеме.-60 грн абонка-15 грн смски-15 грн за гашение в банкомате.итого за обслуживание алла берет 90 грн. канеш олень идущий в кассу заплатит больше но это клинический случай.страховки считать не вижу смысла так как они отключаемые да и у примата тоже их часто навязывают.теперь посчитаем плюсы по карте от кэшбека1000 грн на кафешку. любой вменяемый человек в обед ест. заложено из расчета 20 рабочих дней по 50 грн.3000 на суперы. дома нужно ужинать да и выходных 10 штук в месяце.1000 грн на бенз. из расчета 20 км в день при расходе 5л на 100 км.итого кэшбэк 140грн или чистоганом 112грн.итого чел не сильно замарочивающийся с тем как обойти подводные камни аллы даже в плюсе немного. и чем больше чел тратит тем этот плюс больше.при том что процент за кредитную линию у бегемота выше.плюс в отличие от бегемота у аллы можно иметь две кредитки.и снимать наличку не с максимки а с отдельной карты. эко или готивочка.так что алла лучше бегемота даже для обычного чела который не страдает свинорыльством =)но вот с моней и тасей тягаться ей тяжелее. с этим не поспориш. какой Вы молодец! Теперь напишите как тратить за свои и получить бОльше,чем за кредитные какой Вы молодец! Теперь напишите как тратить за свои и получить бОльше,чем за кредитные никому не верю sens

Повідомлень: 10837 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 631 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5735573657375738> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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