|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:53
mephala написав: BBC написав:
Горох ввел удачно термин.
насколько я помню горох говорил просто что пришли и свиными рылами все испортили.
свинорылы это уже наше детище
Да, Импринтер как что то мощное задвинет - хоть стой, хоть падай.
Вот и термин "свинорыл" с его легкой руки стал нашим
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7733
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 чер, 2018 13:40
sens написав:
Теперь напишите как тратить за свои и получить бОльше,чем за кредитные
какие свои какие получить если речь совсем о другом. сравнивается два чела которые живут в кредит - один с кредиткой бегемота а второй с аллыной.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3149
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 чер, 2018 13:44
mephala написав:
если сравнивается два чела которые живут в кредит - один с кредиткой бегемота а второй с аллыной.
У Алки возможностей больше, все живенько, прикольненько, но и клювом низзя щёлкать
У Привата тихо, спокойно -- просто болото, зелёное... скоро и тиной все затянет
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24740
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1979 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15167
|2157727
|
|
|5778
|1381915
|
|
|3506
|483741
|
|