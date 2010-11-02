RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5735573657375738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:53

  mephala написав:
  BBC написав:Горох ввел удачно термин.

насколько я помню горох говорил просто что пришли и свиными рылами все испортили.
свинорылы это уже наше детище :mrgreen:

Да, Импринтер как что то мощное задвинет - хоть стой, хоть падай.
Вот и термин "свинорыл" с его легкой руки стал нашим :-)
Stringer
 
Повідомлень: 7733
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:40

  sens написав:Теперь напишите как тратить за свои и получить бОльше,чем за кредитные

какие свои какие получить если речь совсем о другом. сравнивается два чела которые живут в кредит - один с кредиткой бегемота а второй с аллыной.
mephala
 
Повідомлень: 3149
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:44

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:если сравнивается два чела которые живут в кредит - один с кредиткой бегемота а второй с аллыной.

У Алки возможностей больше, все живенько, прикольненько, но и клювом низзя щёлкать :P
У Привата тихо, спокойно -- просто болото, зелёное... скоро и тиной все затянет :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24740
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1979 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5735573657375738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kostya77, Muzzy, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1515, 1516, 1517
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15167 2157727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 13:57
Stringer
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 576, 577, 578
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5778 1381915
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 13:30
Stringer
Банк Глобус 1 ... 349, 350, 351
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3506 483741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 22:43
Карамболь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13549)
28.06.2018 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.