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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:53
mephala написав: BBC написав:
Горох ввел удачно термин.
насколько я помню горох говорил просто что пришли и свиными рылами все испортили.
свинорылы это уже наше детище
Да, Импринтер как что то мощное задвинет - хоть стой, хоть падай.
Вот и термин "свинорыл" с его легкой руки стал нашим
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:40
sens написав:
Теперь напишите как тратить за свои и получить бОльше,чем за кредитные
какие свои какие получить если речь совсем о другом. сравнивается два чела которые живут в кредит - один с кредиткой бегемота а второй с аллыной.
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mephala
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Додано: Чет 28 чер, 2018 13:44
mephala написав:
если сравнивается два чела которые живут в кредит - один с кредиткой бегемота а второй с аллыной.
У Алки возможностей больше, все живенько, прикольненько, но и клювом низзя щёлкать
У Привата тихо, спокойно -- просто болото, зелёное... скоро и тиной все затянет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:07
Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.
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allaliu
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:30
allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.
Нет, предложения по рассрочкам всегда приходят в СМС с 3530
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Faceless
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:55
Faceless написав:
allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.
Нет, предложения по рассрочкам всегда приходят в СМС с 3530
По тому же каналу, что и проверочный код? Правильно понимаю? Специально подключать смс канал не нужно?
Звонила сегодня оператору,сказала,что приходят в пуш,если смс отключены.Зачем они там сидят,если нифига не знают?
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allaliu
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:37
Чи завжди приходить пропозиція про розстрочку?
Витратив одним платежем на значно більше ніж 1 000 грн, але ні СМС, ні в додатку - нічого.
Картка свіжа, без історії ще, якщо це важливо.
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Comando
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:39
Comando написав:
Чи завжди приходить пропозиція про розстрочку?
Витратив одним платежем на значно більше ніж 1 000 грн, але ні СМС, ні в додатку - нічого.
Картка свіжа, без історії ще, якщо це важливо.
СМС могут сильно запаздывать, особенно в неопервремя и за границей. Ничего страшного, раньше понедельника не нервничайте.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:43
allaliu написав: Faceless написав:
allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.
Нет, предложения по рассрочкам всегда приходят в СМС с 3530
По тому же каналу, что и проверочный код? Правильно понимаю? Специально подключать смс канал не нужно?
Звонила сегодня оператору,сказала,что приходят в пуш,если смс отключены.Зачем они там сидят,если нифига не знают?
Приходят как СМС на финансовый телефон.
Специально ничего не нужно.
Пуши с рассрочками не приходят.
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curiousobro
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