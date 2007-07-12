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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5735573657375738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:53

  mephala написав:
  BBC написав:Горох ввел удачно термин.

насколько я помню горох говорил просто что пришли и свиными рылами все испортили.
свинорылы это уже наше детище :mrgreen:

Да, Импринтер как что то мощное задвинет - хоть стой, хоть падай.
Вот и термин "свинорыл" с его легкой руки стал нашим :-)
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:40

  sens написав:Теперь напишите как тратить за свои и получить бОльше,чем за кредитные

какие свои какие получить если речь совсем о другом. сравнивается два чела которые живут в кредит - один с кредиткой бегемота а второй с аллыной.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:44

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:если сравнивается два чела которые живут в кредит - один с кредиткой бегемота а второй с аллыной.

У Алки возможностей больше, все живенько, прикольненько, но и клювом низзя щёлкать :P
У Привата тихо, спокойно -- просто болото, зелёное... скоро и тиной все затянет :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:07

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:30

Re: Альфа-Банк

allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.
Нет, предложения по рассрочкам всегда приходят в СМС с 3530
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:55

  Faceless написав:
allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.
Нет, предложения по рассрочкам всегда приходят в СМС с 3530

По тому же каналу, что и проверочный код? Правильно понимаю? Специально подключать смс канал не нужно?
Звонила сегодня оператору,сказала,что приходят в пуш,если смс отключены.Зачем они там сидят,если нифига не знают?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:37

Чи завжди приходить пропозиція про розстрочку?
Витратив одним платежем на значно більше ніж 1 000 грн, але ні СМС, ні в додатку - нічого.
Картка свіжа, без історії ще, якщо це важливо.
Comando
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:39

  Comando написав:Чи завжди приходить пропозиція про розстрочку?
Витратив одним платежем на значно більше ніж 1 000 грн, але ні СМС, ні в додатку - нічого.
Картка свіжа, без історії ще, якщо це важливо.

СМС могут сильно запаздывать, особенно в неопервремя и за границей. Ничего страшного, раньше понедельника не нервничайте.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:43

  allaliu написав:
  Faceless написав:
allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.
Нет, предложения по рассрочкам всегда приходят в СМС с 3530

По тому же каналу, что и проверочный код? Правильно понимаю? Специально подключать смс канал не нужно?
Звонила сегодня оператору,сказала,что приходят в пуш,если смс отключены.Зачем они там сидят,если нифига не знают?


Приходят как СМС на финансовый телефон.
Специально ничего не нужно.
Пуши с рассрочками не приходят.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 22:35

Re: Альфа-Банк

allaliu написав:
  Faceless написав:
allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.
Нет, предложения по рассрочкам всегда приходят в СМС с 3530

По тому же каналу, что и проверочный код? Правильно понимаю? Специально подключать смс канал не нужно?
Звонила сегодня оператору,сказала,что приходят в пуш,если смс отключены.Зачем они там сидят,если нифига не знают?


Смс о рассрочке никак не коррелирует с тем, включены пуши или нет. И никогда в пушах не приходило, только как смс.
Faceless
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