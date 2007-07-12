Додано: П'ят 29 чер, 2018 05:21

рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»