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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 05:21
Re: Альфа-Банк
рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:47
при чем тут это ... пуш касается только сообщений о тратах и более ни о чем ... даже если у вас альфа-чек намертво отключем в отделении заявлением все равно о раздрочке приходит смс ... еще раз - альфа-чек - это услуга об информировании о операции по карте. предложение о раздрочке - это не информирование об операциям по карте.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:33
Re: Альфа-Банк
Альфа-чек для перечисного оленя это смс даже рекламного характера.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:50
Re: Альфа-Банк
Хм, мне вообще не пришло предложение рассрочки. Думал срезали из-за наличия "своих" денег. Общался и на гривну с чем то больше пополнил. Или это то, о чем ниже написали?
Альфа-банк, клиенту необходимы разъяснения по вопросам выше.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:52
Алла в своём репертуаре)
Перевыпуская Максимум-голд по сроку действия, не предупреждая, отправила карточку на Укрпочту. Получил... фамилия с ошибкой... звонок на гор.линию... вопрос оператора что-то типа "а там критичная ошибка в написании? может можно и так пользоваться?" ... "нет? ну ладно, перевыпускаю"
Через неделю в отделении забрал карту. Выяснилось, что перевыпустили Максимум уже не в тарифе голд. Но объяснить, что в том тарифе уже не перевыпускают не смог никто, ни гор.линияи ни в отделении. Таки найдя тарифы на сайте удалось отыскать ответ.
Теперь изучаем тарифы и их приколы на форуме. Без Форума большинство автоматом превращается в Спонсоров и нервных клиентов отделений...
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:27
Голд уже более 2 лет первыпускают на ворлд с ежемесячным спонсорским взносом 60 грн.
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