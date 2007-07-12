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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5736573757385739

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 05:21

Re: Альфа-Банк

рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 09:47

  allaliu написав:Alfa_Bank,если смс на кредитке отключены (выбран канал push),то предложение по рассрочке приходит в Альфамобайл? Там и выбирается нужный вариант? Кстати,на Вайбер сообщения приходят через раз,хотя интернет всегда в телефоне включен.


при чем тут это ... пуш касается только сообщений о тратах и более ни о чем ... даже если у вас альфа-чек намертво отключем в отделении заявлением все равно о раздрочке приходит смс ... еще раз - альфа-чек - это услуга об информировании о операции по карте. предложение о раздрочке - это не информирование об операциям по карте.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:33

Re: Альфа-Банк

Альфа-чек для перечисного оленя это смс даже рекламного характера.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:50

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:
  2XL написав:Не, уже реально задрачивает эта движуха! Погасить карту и на полку или там ничего особенного?

Вроде ж разжевали уже - надо сверху добрасывать еще пару гривен.

И если есть рассрочки - эта пара гривен будет съедена рассрочками.

Если нет - то при расчете КБ и рассрочки эта пара гривен не будет особо влиять, кб насчитают и рассрочку предложат за сумму минус эту пару гривен. Ну или сразу в РД инициировать пополнение мобильного через маб (проводка вроде на след.день)


Хм, мне вообще не пришло предложение рассрочки. Думал срезали из-за наличия "своих" денег. Общался и на гривну с чем то больше пополнил. Или это то, о чем ниже написали?

VLADPn написав:рассрочки на хорошие суммы зажимаются. Пример свежий но не единственный : было две покупки авиабилетов.Одновременно. Одна на 5800 другая на 2550 гривен. На 2550 пришла смс а на 5800 ее пришлось выбивать через колцентр.


Альфа-банк, клиенту необходимы разъяснения по вопросам выше.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:52

Алла в своём репертуаре)
Перевыпуская Максимум-голд по сроку действия, не предупреждая, отправила карточку на Укрпочту. Получил... фамилия с ошибкой... звонок на гор.линию... вопрос оператора что-то типа "а там критичная ошибка в написании? может можно и так пользоваться?" :mrgreen: ... "нет? ну ладно, перевыпускаю" :roll:
Через неделю в отделении забрал карту. Выяснилось, что перевыпустили Максимум уже не в тарифе голд. Но объяснить, что в том тарифе уже не перевыпускают не смог никто, ни гор.линияи ни в отделении. Таки найдя тарифы на сайте удалось отыскать ответ.
Теперь изучаем тарифы и их приколы на форуме. Без Форума большинство автоматом превращается в Спонсоров и нервных клиентов отделений...
Giacomo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:27

Голд уже более 2 лет первыпускают на ворлд с ежемесячным спонсорским взносом 60 грн.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:21

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  clientage написав:ПС. Кстати. Если переплатите оте копейки (ну т.к. с каждой тыщи нуна таки 0.8коп :)) и нема Рассрочки в загашнике, то перед первой существенной покупкой, например, ж/д билеты с КБ 10% не забудьте сдернуть оту переплату (мабилу на 5грн пополнить :idea: ), т.к. за покупку даж с частично ЗА СВОИ Алка КБ НЕ начислит :wink:

clientage, добрый день. Если покупка была выполнена частично за кредитные средства, а частично - за собственные, то CachBack будет выплачен на ту часть покупки, которая выполнена за счет кредитных средств.

Извиняюсь, что лезу со "своей" Эко-маркет. По этой карте кэшбек начислялся и не свои средства. И здесь что то изменилось?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:46

  2XL написав:Хм, мне вообще не пришло предложение рассрочки. Думал срезали из-за наличия "своих" денег. Общался и на гривну с чем то больше пополнил. Или это то, о чем ниже написали?

где тратили и во сколько?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:46

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:Эко-маркет. По этой карте кэшбек начислялся

Эта карта не имеет кеш-бека
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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