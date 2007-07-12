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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:04
Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
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ishvara
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:05
Альфа комісію не бере.
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Кочевник
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:06
ishvara написав:Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
0.5%(мін 5грн)
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stryzhko
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:07
Може він буде кредитні переводити...
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:12
А с карты ВТБ или ПУМБа бесплатно?
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ishvara
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:22
ishvara написав:
А с карты ВТБ или ПУМБа бесплатно?
Всегда поражают такие вопросы)
А разве у этих карт нет своих тарифов? Просто "карта ВТБ" и "карта ПУМБа"?
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Bosstone
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:25
Bosstone написав: ishvara написав:
А с карты ВТБ или ПУМБа бесплатно?
Всегда поражают такие вопросы)
А разве у этих карт нет своих тарифов? Просто "карта ВТБ" и "карта ПУМБа"?
Спасибо за комментарий, подожду ответа того, кто знает.
И еще такой вопрос: если делать перевод через МАБ, зачислится аж в понедельник?
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ishvara
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:42
ishvara написав:
зачислится аж в понедельник?
смотря что вы понимаете под словом зачислиться ? проводка по счету будет в понедельник (а может даже и во вторник) или доступность в авторизационном остатке (это будет мгновенно)
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IMPRINTER
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П'ят 29 чер, 2018 12:27
J
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