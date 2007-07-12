RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5737573857395740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:04

Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
ishvara
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 09.12.12
Подякував: 131 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:05

Re: Альфа-Банк

Альфа комісію не бере.
Кочевник
 
Повідомлень: 338
З нами з: 16.02.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:06

Re: Альфа-Банк

ishvara написав:Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
0.5%(мін 5грн)
stryzhko
 
Повідомлень: 368
З нами з: 04.10.16
Подякував: 47 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:07

Re: Альфа-Банк

Може він буде кредитні переводити...
Кочевник
 
Повідомлень: 338
З нами з: 16.02.17
Подякував: 51 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:12

А с карты ВТБ или ПУМБа бесплатно?
ishvara
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 09.12.12
Подякував: 131 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:22

  ishvara написав:А с карты ВТБ или ПУМБа бесплатно?

Всегда поражают такие вопросы)
А разве у этих карт нет своих тарифов? Просто "карта ВТБ" и "карта ПУМБа"?
Bosstone
 
Повідомлень: 744
З нами з: 21.04.10
Подякував: 531 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:25

  Bosstone написав:
  ishvara написав:А с карты ВТБ или ПУМБа бесплатно?

Всегда поражают такие вопросы)
А разве у этих карт нет своих тарифов? Просто "карта ВТБ" и "карта ПУМБа"?
Спасибо за комментарий, подожду ответа того, кто знает.
И еще такой вопрос: если делать перевод через МАБ, зачислится аж в понедельник?
ishvara
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 09.12.12
Подякував: 131 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:42

  ishvara написав:зачислится аж в понедельник?


смотря что вы понимаете под словом зачислиться ? проводка по счету будет в понедельник (а может даже и во вторник) или доступность в авторизационном остатке (это будет мгновенно)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34442
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5469 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 5737573857395740
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, mephala, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3106, 3107, 3108
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31071 3853077
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 16:40
Sinbad777
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 578, 579, 580
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5794 1383402
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 15:27
curiousobro
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 29, 30, 31
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
302 103467
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 чер, 2018 12:27
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57398)
29.06.2018 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.