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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5738573957405741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 901
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
192
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
145
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
140
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
175
Всього голосів : 901
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:40

  ishvara написав:Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )

можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:50

  mephala написав:
  ishvara написав:Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )

можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.

Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:54

  ishvara написав:
  mephala написав:
  ishvara написав:Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )

можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.

Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.

Через конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:05

  ishvara написав:Спасибо за комментарий, подожду ответа того, кто знает.

Это как в анекдоте

Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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