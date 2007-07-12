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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:40
ishvara написав:
Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.
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mephala
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:50
mephala написав: ishvara написав:
Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.
Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.
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ishvara
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:54
ishvara написав: mephala написав: ishvara написав:
Подскажите, в МАБ перевод с карты Привата на карту Альфы какая комиссия? Не пользовался ни разу )
можно узнать что вы подразумеваете под фразой "какая комиссия" ?
а то на ваш вопрос можно ответить от бесплатно до 4,5% процента.
если задаете вопрос то конкретизируйте.
Интересно, при каких условиях бесплатно? Про 4,5% понятно.
Через конкорд
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:05
ishvara написав:
Спасибо за комментарий, подожду ответа того, кто знает.
Это как в анекдоте
Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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