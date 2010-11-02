mustbe написав: Давно уже понял, что самый лучший метод использования кредиток от Аллы - это не юзать их вообще.

Или несколько дней в месяц сидеть с Экселем в руках и заниматься белибердой: высчитывать до копейки то, что другие банки пишут прямо и явно.



Приват: Заплатите 1234,56 грн до 25.06 - и Вы в грейсе.

Моно: Заплатите 4567,89 до 30.06 - и Вы в грейсе.

Алла: берите калькулятор, Эксель, счеты, звоните на горячку - всё в ваших руках.



Нет в кредитках от Аллы ничего такого, что стоило бы такого ежемесячного гемора.